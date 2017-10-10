Маццарри может возглавить "Эвертон" или "Вест Хэм"

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Маццарри может возглавить "Эвертон" или "Вест Хэм"

Известный итальянский тренер Вальтер Маццарри в ближайшее время может возглавить клуб из АПЛ.

Как сообщает Football Italia, в услугах 56-летнего специалиста заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм".

Напомним, что "ириски" и "молотобойцы" рассматривают вариант с увольнением своих нынешних наставников - Рональда Кумана и Славена Билича соответственно - из-за провального старта сезона.

Стоит отметить, что последним клубом Маццарри был "Уотфорд", который он покинул прошлым летом. 

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