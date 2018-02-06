Маццарри получил двухматчевую дисквалификацию

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Маццарри получил двухматчевую дисквалификацию

Главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри получил двухматчевую дисквалификацию, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, наставник "быков" наказан за агрессивное поведение во время игры с "Сампдорией". Кроме того, 56-летний специалист заплатит штраф в размере пяти тысяч евро.

Таким образом, Маццарри не сможет руководить "Торино" с бровки в матчах против "Удинезе" и "Ювентуса".

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