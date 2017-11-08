Маццарри в "Милане" не будет

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Маццарри в "Милане" не будетФутбольный агент Андреа Д’Амико заявил, что Вальтера Маццарри не будет в "Милане".

"Все слухи, новости, которые появились до сих пор в прессе не более чем фантазии. Нет ничего конкретного. Я понимаю общественность, желание предвидеть потенциальное назначение, но никаких контактов не было", - сказал он.

Последним клубом специалиста был "Уотфорд".

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