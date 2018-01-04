Маццарри возглавил "Торино"

"Торино" в своём официальном твиттере объявил о назначении Вальтера Маццарри на пост главного тренера команды.

Детали контракта пока не разглашаются. У руля "быков" 56-летний специалист сменил уволенного сегодня Синишу Михайловича.

Напомним, что последним местом работы Маццарри был английский "Уотфорд", который он покинул летом прошлого года.

По итогам 19 туров "Торино" занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 25 очков. | http://soccernews.ru