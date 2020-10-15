Мацей Рыбус вернулся в расположение "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус вернулся в расположение московского клуба, утверждает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что 32-летний игрок был отзаявлен от участия в октябрьских матчах сборной Польши.

У Рыбуса был выявлен коронавирус, из-за чего он был отправлен на карантин.

17 октября "Локомотив" встретится с "Уфой" в рамках 11-го тура РПЛ.

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