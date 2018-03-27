"Мачестер Сити" намерен сделать предложение по ключевому хавбеку "Барселоны"

Теги барселонаманчестер ситисерхио бускетсхосеп гвардиола

"Мачестер Сити" намерен сделать предложение по ключевому хавбеку "Барселоны""Манчестер Сити" намерен сделать предложение по ключевому полузащитнику каталонской "Барселоны" Серхио Бускетсу.

Как информирует испанская пресса, в подписании 29-летнего хавбека заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который и перевел в своем время футболиста в первую команду "сине-гранатовых". "Сити" рассчитывает склонить игрока к переезду на "Этихад" солидным в финансовом плане предложением.

В нынешнем сезоне Бускетс забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 41 матче за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить 85 миллионов евро за хавбека "Реала". | soccernews.ru

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