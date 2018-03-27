"Мачестер Сити" намерен сделать предложение по ключевому хавбеку "Барселоны"

"Манчестер Сити" намерен сделать предложение по ключевому полузащитнику каталонской "Барселоны" Серхио Бускетсу.

Как информирует испанская пресса, в подписании 29-летнего хавбека заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который и перевел в своем время футболиста в первую команду "сине-гранатовых". "Сити" рассчитывает склонить игрока к переезду на "Этихад" солидным в финансовом плане предложением.

В нынешнем сезоне Бускетс забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 41 матче за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить 85 миллионов евро за хавбека "Реала". | soccernews.ru