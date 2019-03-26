Мачин: "Меня удивило решение руководства "Севильи" уволить меня"

Экс-тренер "Севильи" Пабло Мачин рассказал, что думает о своем увольнении из клуба. Об этом сообщает Marca.

Напомним, 43-летнего специалиста уволили после после вылета "Севильи" из Лиги Европы 15 марта.

"Меня удивило решение руководства уволить меня. Но у меня был лишь один выбор - принять это решение. Все произошло очень быстро. Мы проиграли в Лиге Европы, но я уже собирался привести команду к победе в матче с "Эспаньолом".

Моя цель была - завершить сезон в Лиге чемпионов. Но сейчас клубу нужно рассчитывать лишь на попадение в топ-6 по итогам сезона Примеры", - сказал Мачин.

"Севилья" занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 43 очка.

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