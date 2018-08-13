Мачин: "У "Севильи" были шансы обыграть "Барселону"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин пообщался с журналистами после матча за Суперкубок Испании против "Барселоны"(1:2).

По словам специалиста, его команде стоит извлечь положительные моменты из прошедшей игры.

"Несмотря на то, что мы не так много владели мячом, у нас были шансы и не сдались. Мы должны извлечь положительные моменты из нашей игры. Они больше владели мячом, но мы отпирались, показали им когти и продолжали создавать моменты. Рад, что игроки усвоили установку не сдаваться. Не забить пенальти в конце игры было жестоко, но это часть игры", - сказал наставник. | soccernews.ru