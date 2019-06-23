Мачис забил самый быстрый гол Кубка Америки в 21 веке

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Мачис забил самый быстрый гол Кубка Америки в 21 веке

Сборная Венесуэлы одержала победу над Боливией (3:1) в рамках 3-го тура групповой стадии Кубка Америки.

Открыл счет в матче за 75-й секунде хавбек венесуэльцев Дарвин Мачис. Как сообщает Opta, Мачис стал автором самого быстрого гола Кубка Америки в 21 веке.

Ранее самым быстрым считался гол Хоана Венегаса, который в 2016 году забил Колумбии на 88-й секунде.

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