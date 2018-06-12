Мадемуазель Анна - шикарная подруга хавбека "Шахтера" Александра Зубкова

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Мадемуазель Анна - шикарная подруга хавбека "Шахтера" Александра Зубкова21-летнему полузащитнику донецкого "Шахтера" Александру Зубкову громко заявить о себе в первой команде "горняков" пока никак не удается. Но несмотря на это, с личной жизнью у молодого хавбека все более чем в порядке - он встречается с шикарной блондинкой, которая в инстаграме подписана как Мадемуазель Анна.

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
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