Мадемуазель Анна - шикарная подруга хавбека "Шахтера" Александра Зубкова

21-летнему полузащитнику донецкого "Шахтера" Александру Зубкову громко заявить о себе в первой команде "горняков" пока никак не удается. Но несмотря на это, с личной жизнью у молодого хавбека все более чем в порядке - он встречается с шикарной блондинкой, которая в инстаграме подписана как Мадемуазель Анна.

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