Мадемуазель Анна - шикарная подруга хавбека "Шахтера" Александра Зубкова
21-летнему полузащитнику донецкого "Шахтера" Александру Зубкову громко заявить о себе в первой команде "горняков" пока никак не удается. Но несмотря на это, с личной жизнью у молодого хавбека все более чем в порядке - он встречается с шикарной блондинкой, которая в инстаграме подписана как Мадемуазель Анна.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35