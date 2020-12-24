Мадрид на вершине, "Барса" громит соперника и приближается к тройке: все результаты 15-го тура Ла Лиги

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Мадрид на вершине, "Барса" громит соперника и приближается к тройке: все результаты 15-го тура Ла ЛигиПодошел к концу 15-й тур испанской Ла Лиги. "Атлетико" и "Реал" с одинаковым счетом (2:0) обыграли "Реал Сосьедад" и "Гранаду". "Барселона" разгромила в гостях "Вальядолид" и по потерянным очкам уже третья. Представляем все результаты 15-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Эльче" - "Осасуна" - 2:2
"Валенсия" - "Севилья" - 0:1
"Уэска" - "Леванте" 1:1
"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 0:2
"Вильярреал" - "Атлетик" - 1:1
"Вальядолид" - "Барселона" - 0:3
"Хетафе" - "Сельта" - 1:1
"Реал" - "Гранада" - 2:0
"Бетис" - "Кадис" - 1:0

Турнирная таблица: "Атлетико" (32), "Реал" (32), "Реал Сосьедад" (26), "Вильярреал" (26), "Барселона" (24),  "Севилья" (23), "Гранада" (21),"Сельта" (20), "Бетис" (19), "Кадис" (18), "Атлетик" (18), "Хетафе" (17), "Алавес" (17), "Валенсия" (15), "Эйбар" (15), "Леванте" (15), "Эльче" (15),"Вальядолид" (14), "Уэска" (12), "Осасуна" (12).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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