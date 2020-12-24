Мадрид на вершине, "Барса" громит соперника и приближается к тройке: все результаты 15-го тура Ла Лиги
Подошел к концу 15-й тур испанской Ла Лиги. "Атлетико" и "Реал" с одинаковым счетом (2:0) обыграли "Реал Сосьедад" и "Гранаду". "Барселона" разгромила в гостях "Вальядолид" и по потерянным очкам уже третья. Представляем все результаты 15-го тура Ла Лиги.
Результаты матчей:
"Эльче" - "Осасуна" - 2:2
"Валенсия" - "Севилья" - 0:1
"Уэска" - "Леванте" 1:1
"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 0:2
"Вильярреал" - "Атлетик" - 1:1
"Вальядолид" - "Барселона" - 0:3
"Хетафе" - "Сельта" - 1:1
"Реал" - "Гранада" - 2:0
"Бетис" - "Кадис" - 1:0
Турнирная таблица: "Атлетико" (32), "Реал" (32), "Реал Сосьедад" (26), "Вильярреал" (26), "Барселона" (24), "Севилья" (23), "Гранада" (21),"Сельта" (20), "Бетис" (19), "Кадис" (18), "Атлетик" (18), "Хетафе" (17), "Алавес" (17), "Валенсия" (15), "Эйбар" (15), "Леванте" (15), "Эльче" (15),"Вальядолид" (14), "Уэска" (12), "Осасуна" (12).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14