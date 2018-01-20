Мадрид встречает дебютанта: "Жирона" впервые сыграет против "Атлетико" в столице

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Мадрид встречает дебютанта: "Жирона" впервые сыграет против "Атлетико" в столице

"Атлетико" – "Жирона"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)

В 20-м туре Ла Лиги мадридский "Атлетико" примет новичка элитного дивизиона – "Жирону". В матче первого круга, в котором каталонцы дебютировали в Примере, хозяева поля сотворили мини-сенсацию, отобрав очки у "матрасников". Причем уже к 25-й минуте уругвайский форвард жирондинцев Кристиан Стуани оформил "дубль". Так что команде Диего Симеоне пришлось приложить немало усилий, чтобы отыграться. В конце концов, усилиями Корреа и Хименеса им это удалось незадолго до окончания встречи. Та игра остается единственной в истории противостояния "Атлетико" и "Жироны".

На этой неделе мадридский клуб получил порцию холодного душа в Кубке Испании, уступив дома "Севилье" со счетом 1:2. Непонятно, что случилось с "матрасниками" в последние 10 минут матча, ведь до этого перевес был на их стороне. Возможно, один из лидеров Ла Лиги рано поверил в успех, за что и поплатился двумя пропущенными мячами.

В чемпионате же ситуация у "Атлетико" намного лучше. В предыдущем туре уже в традиционном стиле команда Диего Симеоне на выезде со счетом 1:0 переиграла "Эйбар". Эта победа стала для "матрасников" уже шестой за семь последних туров, и снова без пропущенных голов. Вообще, по игре в обороне мадридский клуб имеет лучший показатель в чемпионате. За весь первый круг столичная команда пропустила только восемь мячей, из которых дома – три. В родных стенах "Атлетико" еще никому не проигрывал в текущем сезоне Ла Лиги. Уехать с очками удавалось только "Барселоне", "Реалу" и "Вильярреалу", которые сыграли на "Ванда Метрополитано" вничью. В остальных пяти матчах на родной арене были одержаны победы.  

"Жирона" тоже успешно проявила себя в первом круге. На данный момент команда Пабло Мачина идет на десятом месте в турнирной таблице Примеры. От первой шестерки каталонский клуб отстает на три очка и имеет гандикап в десять пунктов над зоной вылета.

Если рассматривать поединки с командами из первой шестерки, то в целом сложились они неудачно. Четыре их них жирондинцы проиграли. Нельзя не отметить, что в предыдущих гостевых команда Мачина слабо выглядела в обороне. "Эйбару" каталонцы проиграли со счетом 1:4, а "Валенсии" – 1:2. В целом же за весь первый круг "Жирона" проиграла только три поединка в гостях. В минувшем туре новичок испанской Примеры разгромил "Лас-Пальмас" со счетом 6:0, и этот результат должен придать ему уверенности накануне предстоящего поединка. Впрочем, из-за травмы матч пропустит лучший бомбардир команды уругваец Кристиан Стуани.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Жироны":

В Примере беспроигрышная домашняя серия "Атлетико" составляет 14 матчей

"Жирона" забивает в 11 играх кряду

В матче первого круга команды сыграли вничью (2:2)

Ориентировочные составы на игру:

"Атлетико": Облак – Врсалько, Хименес, Савич, Ф.Луис, Габи, Сауль, Коке, А.Корреа, Гризманн, Д.Коста.

"Жирона": Буну – Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Мохика, Понс, Гранелл, Бенитес, Порту, Б.Гарсия, Олунга.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Жирона":

Серия сухих побед мадридского "Атлетико" была прервана в матче Кубка Испании против "Севильи" несколько дней назад. Нет сомнений в том, что подопечные Диего Симеоне захотят как можно быстрее начать новую победную серию. В чемпионате Испании "матрасники" проиграли всего один матч, а на своем поле идут без поражений. Вне сомнения, хозяева поля будут играть первым номером, поэтому "Жирона" закроется и постарается отстоять ничью. Однако как минимум один мяч "Атлетико" обязано забивать.  

Букмекеры отдают "Атлетико" огромное преимущество. Так средний коэффициент на победу "матрасников" составляет 1.32 баллов, а на успех гостей – 12.00 баллов. Ничейный исход оценивается в 5.10 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Вильярреал 20 34
5 Реал Мадрид 18 32
6 Севилья 20 32
7 Хетафе 20 27
8 Жирона 20 27
9 Бетис 19 27
10 Эйбар 19 27
11 Атлетик Бильбао 20 26
12 Сельта Виго 19 25
13 Леганес 18 24
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 20 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Лас Пальмас 20 14
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