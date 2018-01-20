Мадрид встречает дебютанта: "Жирона" впервые сыграет против "Атлетико" в столице
"Атлетико" – "Жирона"
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания)
Начало матча: 18:15
Арбитр: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)
В 20-м туре Ла Лиги мадридский "Атлетико" примет новичка элитного дивизиона – "Жирону". В матче первого круга, в котором каталонцы дебютировали в Примере, хозяева поля сотворили мини-сенсацию, отобрав очки у "матрасников". Причем уже к 25-й минуте уругвайский форвард жирондинцев Кристиан Стуани оформил "дубль". Так что команде Диего Симеоне пришлось приложить немало усилий, чтобы отыграться. В конце концов, усилиями Корреа и Хименеса им это удалось незадолго до окончания встречи. Та игра остается единственной в истории противостояния "Атлетико" и "Жироны".
На этой неделе мадридский клуб получил порцию холодного душа в Кубке Испании, уступив дома "Севилье" со счетом 1:2. Непонятно, что случилось с "матрасниками" в последние 10 минут матча, ведь до этого перевес был на их стороне. Возможно, один из лидеров Ла Лиги рано поверил в успех, за что и поплатился двумя пропущенными мячами.
В чемпионате же ситуация у "Атлетико" намного лучше. В предыдущем туре уже в традиционном стиле команда Диего Симеоне на выезде со счетом 1:0 переиграла "Эйбар". Эта победа стала для "матрасников" уже шестой за семь последних туров, и снова без пропущенных голов. Вообще, по игре в обороне мадридский клуб имеет лучший показатель в чемпионате. За весь первый круг столичная команда пропустила только восемь мячей, из которых дома – три. В родных стенах "Атлетико" еще никому не проигрывал в текущем сезоне Ла Лиги. Уехать с очками удавалось только "Барселоне", "Реалу" и "Вильярреалу", которые сыграли на "Ванда Метрополитано" вничью. В остальных пяти матчах на родной арене были одержаны победы.
"Жирона" тоже успешно проявила себя в первом круге. На данный момент команда Пабло Мачина идет на десятом месте в турнирной таблице Примеры. От первой шестерки каталонский клуб отстает на три очка и имеет гандикап в десять пунктов над зоной вылета.
Если рассматривать поединки с командами из первой шестерки, то в целом сложились они неудачно. Четыре их них жирондинцы проиграли. Нельзя не отметить, что в предыдущих гостевых команда Мачина слабо выглядела в обороне. "Эйбару" каталонцы проиграли со счетом 1:4, а "Валенсии" – 1:2. В целом же за весь первый круг "Жирона" проиграла только три поединка в гостях. В минувшем туре новичок испанской Примеры разгромил "Лас-Пальмас" со счетом 6:0, и этот результат должен придать ему уверенности накануне предстоящего поединка. Впрочем, из-за травмы матч пропустит лучший бомбардир команды уругваец Кристиан Стуани.
Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Жироны":
В Примере беспроигрышная домашняя серия "Атлетико" составляет 14 матчей
"Жирона" забивает в 11 играх кряду
В матче первого круга команды сыграли вничью (2:2)
Ориентировочные составы на игру:
"Атлетико": Облак – Врсалько, Хименес, Савич, Ф.Луис, Габи, Сауль, Коке, А.Корреа, Гризманн, Д.Коста.
"Жирона": Буну – Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Мохика, Понс, Гранелл, Бенитес, Порту, Б.Гарсия, Олунга.
Прогноз на матч "Атлетико" – "Жирона":
Серия сухих побед мадридского "Атлетико" была прервана в матче Кубка Испании против "Севильи" несколько дней назад. Нет сомнений в том, что подопечные Диего Симеоне захотят как можно быстрее начать новую победную серию. В чемпионате Испании "матрасники" проиграли всего один матч, а на своем поле идут без поражений. Вне сомнения, хозяева поля будут играть первым номером, поэтому "Жирона" закроется и постарается отстоять ничью. Однако как минимум один мяч "Атлетико" обязано забивать.
Букмекеры отдают "Атлетико" огромное преимущество. Так средний коэффициент на победу "матрасников" составляет 1.32 баллов, а на успех гостей – 12.00 баллов. Ничейный исход оценивается в 5.10 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Вильярреал
|20
|34
|5
|Реал Мадрид
|18
|32
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Хетафе
|20
|27
|8
|Жирона
|20
|27
|9
|Бетис
|19
|27
|10
|Эйбар
|19
|27
|11
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|12
|Сельта Виго
|19
|25
|13
|Леганес
|18
|24
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|20
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|19
|11