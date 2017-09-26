Мадридцы снова в деле: "Реал" обыгрывает дортмундскую "Боруссию"

Одним из самых интересных мачтей 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов обещало стать противостояние в Дотмунде, где местная "Боруссия" принимал мадридский "Реал". Соперники хорошо знакомы друг с другом, ведь жребий чуть ли не каждый год сводит эти команды на самых разных стадиях турнира. "Шмелям" просто необходима была победа, ведь в параллельном матче их главный конкурент за выход в плей-офф - "Тоттенхэм" принимал аутсайдера группы "Н" – кипрский АПОЭЛ. "Реал", несмотря на не самый удачный старт во внутреннем первенстве, остается главным фаворитом Лиги Чемпионов, а уж вариант непопадания в плей-офф болельщики даже не рассматривают.

С первых минут матча взяли мадридцы мяч под свой контроль, аккуратно перекатывая его в центре поля. Вскоре им удалось создать первый опасный момент: после паса Модрича из глубины Карвахаль вышел на ударную позицию и пробил по воротам Бюрки, однако последний выручил свою команду. Через несколько минут дортмундцы ответили: Ярмоленко выполнил передачу в штрафную с правого фланга, не дотянулся до мяча Обамеянг, а удар Филиппа принял на себя Серхио Рамос, выбив мяч из пустых ворот.

В середине тайма очередная атака "Реала" стала голевой: Карвахаль получил пас метрах в 35-ти от ворот и выполнил заброс на левый угол штрафной хозяев, где Гарет Бэйл в одно касание переправил мяч в дальнюю девятку ворот Бюрке – 0:1. Через пять минут валлиец вновь оказался в центре внимания: получил Гарет пас из глубины себе на ход, выиграл борьбу в штрафной у защитника и пробил в ближний угол ворот дортмундцев – Бюрке снова на месте.

Уже "Боруссия" побежала атаковать, однако все их активные действия заканчивались попытками сыграть на Обамеянга, которого опекали достаточно плотно. А в самой концовке тайма Серхио Рамос, после подачи с углового, в своем фирменном стиле опасно пробил головой по воротам хозяев – мяч пролетел рядом со штангой.

Дортмундцы посмелее начали вторую половину, и в одной из первых своих атак были близки к голу, но Обамеянг не смог замкнуть передачу Ярмоленко на дальнюю штангу – Варан успел вынести мяч. А уже через несколько минут "Реал" удвоил свое преимущество: Бэйл, после паса из глубины от Крооса, легко убежал от защитника на левом фланге и прострелил в центр штрафной, где Роналду в одно касание переправил мяч в ворота – 0:2.

Быстро вернулись в игру дортмундцы: Гонсало Кастро с левого фланга исполнил навес в район одиннадцатиметровой на Обамеянга, а габонец спокойно направил мяч в сетку – 1:2. Тут же "Реал" вернул мяч под свой контроль, пытаясь, по большей части, успокоить игру. Сознательно мадридцы сбивали темп матча, не давая "Боруссии" как следует разогнаться. Иско дважды опасно пробивал по воротам гостей, но в первом моменте его подвела точность, а во втором уже Бюрке пришлось вступать в игру.

За 10 минут до конца основного времени Реал вновь забил: Модрич тонким пасом отправил в прорыв Роналду, португалец принял мяч в штрафной, сблизился с голкипером и выстрелил в ближний угол – 1:3. Дортмундцы смогли ответить только через несколько минут, но, после подачи в штрафную гостей, удар головой Обамеянга парировал Навас. Заслуженная победа "Реала", а перспективы выхода в плей-офф "Боруссии" становится очень туманными.

"Боруссия" – "Реал" – 1:3

Голы: Бэйл, 19 – 0:1, Роналду, 51 – 0:2, Обамеянг, 54 – 1:2, Роналду, 80 – 1:3.

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Тольян (Дауд, 61), Пишчек, Топрак, Кастро, Шахин (Вайгль, 61), Ярмоленко, Гетце (Пулишич, 78), Филипп, Обамеянг.

"Реал": Навас, Варан, Начо, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско (Асенсио, 76), Модрич (Себальос, 93), Бэйл (Васкес, 86), Роналду.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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