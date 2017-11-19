Мадридская пресса: из-за судейских ошибок "Реал" не досчитался девяти очков

Теги реал мадрид

Мадридская пресса: из-за судейских ошибок "Реал" не досчитался девяти очковМадридская пресса осталась недовольна работой арбитров на матчах "Реала" в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Так, по мнению авторитетного издания AS, из-за не назначенных пенальти в ворота соперников королевский клуб не досчитался сразу девяти очков в играх против "Валенсии", "Леванте", "Бетиса" и "Атлетико". При этом "сливочные" не досчитались минимум одного очка в матче против "Жироны", когда победный гол каталонский клуб забил из явного офсайда.

Напомним, Перес остался недоволен игрой трех футболистов в последних матчах "Реала". | soccernews.ru

комментарии
D

То есть когда в сторону Реала не ставят пенальти и им засчитывают голы из офсайда, то всё ок?

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Арлекин

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