Мадридская пресса: из-за судейских ошибок "Реал" не досчитался девяти очков

Мадридская пресса осталась недовольна работой арбитров на матчах "Реала" в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Так, по мнению авторитетного издания AS, из-за не назначенных пенальти в ворота соперников королевский клуб не досчитался сразу девяти очков в играх против "Валенсии", "Леванте", "Бетиса" и "Атлетико". При этом "сливочные" не досчитались минимум одного очка в матче против "Жироны", когда победный гол каталонский клуб забил из явного офсайда.

Напомним, Перес остался недоволен игрой трех футболистов в последних матчах "Реала". | soccernews.ru