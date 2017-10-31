Мадридская пресса определила четырех ключевых игроков "Барселоны" в текущем сезоне

Теги барселоналионель мессимарк-андре тер штегенсамюэль умтитипаулиньо

Мадридская пресса определила четырех ключевых игроков "Барселоны" в текущем сезонеМадридское издание Marca определило четырех ключевых игроков каталонской "Барселоны", которые внесли наибольший вклад в успехи своей команды в текущем сезоне.

Так, ключевой для "сине-гранатовых" стала игра Лионеля Месси, отметившегося 16 забитыми мячами и 5 ассистами в 15 матчах, Марка-Андре тер Штегена и Самюэля Умтити, поспособствовавших уверенной игре команды в обороне, и Паулиньо, добавившего физической мощи средней линии.

Напомним, Умтити может перебраться в АПЛ. | soccernews.ru

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