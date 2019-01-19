Мадридский "Реал", благодаря голам Каземиро и Модрича, дожал "Севилью" в рамках 20 тура Ла Лиги
РЕАЛ - СЕВИЛЬЯ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА
В центральном матче 20 тура испанской Ла Лиги встретились "Реал" и "Севилья". В первом круге на "Рамон Санчес Писхуан" "нервионцы" разгромили своих соперников со счетом 3:0, показав куда более яркую игру, но сегодня ситуация обещала сложится иначе. В первую очередь, перед началом встречи все отмечали, что последняя победа "Севильи" на "Сантьяго Бернабеу" была зафиксирована еще в декабре 2008 года. А если говорить, например, о ничье 0:0, то здесь история уходит еще дальше – последний такой результат в противостоянии наших команд была зафиксирована 25 лет назад – еще в прошлом тысячелетии. На матч против "Севильи" Солари решил не выпускать 5 защитников, которые были атрибутом встречи с "Бетисом", и поставил стандартные 4-3-3, что означало лишь одно – "сливочным" очень нужно победить.
Первый тайм закончился со счетом 0:0 и не отличался обилием острых моментов. Да, если говорить о подходах к воротам, то здесь куда активней действовал "Реал", но по факту королевский клуб создал всего лишь 1 момент на гол – на 6 минуте Винисиус Жуниор получил очень хорошую разрезающую передачу от партнеров, вышел один в один с голкипером, но пробить Вацлика не смог: удар в дальний угол получился не слишком акцентированным и чешский вратарь успел среагировать и выпрыгнуть в сторону дальней штанги. "Севилья" подходила к чужим воротам заметно реже, но свой супермомент для изменения счета на табло тоже имела. На 22 минуте "нервионцы" отобрали мяч на своей половине поля и убежали в очень стремительную контратаку, наконечником которой выступил левый полузащитник Эскудеро. Испанец ворвался в штрафную, переложил игровой снаряд на удобную левую ногу, но забить не смог – "ядро" просвистело в нескольких десятках сантиметров от ближней штанги.
Во втором тайме "Реал" решил сразу же взяться за дело и принялся обстреливать ворота "Севильи". До 60 минуты подопечные Солари нанесли 7 ударов по воротам Вацлика, но проблема заключалась в том, что ни один из них не полетел в створ. Опасней всего на 58 минуте атаковал Лука Модрич. Хорват получил игровой снаряд внутри штрафной, развернулся в окружении нескольких защитников и пробил в ближний угол. "Ядро" ударилось об ногу Кьяеру, облизало штангу и ударилось об сетку с внешней стороны. Еще один очень опасный эпизод случился на 67 минуте. Дани Себальос сместился с левого края в центр, вышел на оперативный простор и решил пробить с дальней дистанции. Мяч нарисовал красивую дугу в воздухе, но в дальний угол так и не попал – перекладина. Но все же именно дальние выстрелы решали исход встречи. На 78 минуте Каземиро решил поддержать старания партнеров и тоже ахнуть из дальней дистанции, и сразу же вывел королевский клуб вперед. Мяч после удара бразильца метров с 27 полетел точно в дальнюю крестовину. Вацлик мог спасти "Севилью" и даже дотянулся до игрового снаряда, но этого не хватило – 1:0.
В концовке поединка "Реал" перешел на игру в контратаку и спокойно довел матч до победы, еще и отличившись в конце. На 90+3 минуте Модрич отобрал мяч у защитников "Севильи", выбежал на свидание с голкипером и установил итоговый счет встречи – 2:0. Благодаря этому королевский клуб набрал свой 36 балл в чемпионате, опередил "Севилью" на 3 очка и вышел на третье место в Ла Лиге. "Нервионцы" – четвертые, и команда потихоньку скатывается в плотную зону, где коллективы с 4 по 7 место разделяют всего 5 очков.
"Реал" – "Севилья" – 2:0
Голы: Каземиро, 78 – 1:0; Модрич, 90+3 – 2:0.
"Реал": Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Ригелон – Каземиро, Модрич, Себальос (Вальверде, 88) – Васкес (Иско, 77), Винисиус, Бензема.
"Севилья": Вацлик – Каррисо, Кьяер, Гомес – Навас, Банега, Васкес, Эскудеро (Хиль, 86) – Сарабия – Бен Йеддер (Промес, 71), Силва (Мунир, 75).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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