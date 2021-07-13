Мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА по делу Суперлиги

Теги уефасуперлига (европейская)

Мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА по делу СуперлигиКак сообщает авторитетный испанский журналист Мельчор Руис (COPE), Коммерческий суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА по Суперлиге. Напомним, что ранее этот же суд запретил УЕФА применять санкции против 12 клубов, которые организовывали Суперлигу изначально.

Также отмечается, что судья требует не применять так называемые "замаскированные" санкции, которые предполагают снижение доходов клубов от выступлений в еврокубках и штрафных взносов.

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