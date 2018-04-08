Мадридское дерби с турнирной интригой: "Реал" принимает "Атлетико"

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Мадридское дерби с турнирной интригой: "Реал" принимает "Атлетико"

"Реал" –  "Атлетико"

Стадион: "Саньяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 17:15

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)

Главным событием 31-го тура испанской Примеры и всего европейского уикенда станет мадридское дерби: на "Сантьяго Бернабеу" встретятся "Реал" и "Атлетико". Помимо очевидной мотивации двух непримиримых соперников можно констатировать и турнирную интригу – в чемпионате "сливочных" и "матрасников" разделяет всего 4 очка. Обойти своего конкурента в таблице для подопечных Симеоне будет делом чести – все-таки королевский клуб забрал у них целых два кубка Лиги Чемпионов. Оба соперника сейчас в хорошей форме, оба готовы выжать максимум из этого сезона, так что болельщики вправе ожидать бескомпромиссного футбола.

"Сливочные" последний месяц демонстрируют просто выдающуюся игру, не заставили себя ждать и результаты команды Зидана. На счету "Реала" 6 побед в 6 последних матчах, среди которых уверенные гостевые виктории над ПСЖ (2:1) и "Ювентусом" (3:0). В чемпионате Испании на счету королевского клуба 4 подряд победы с общим счетом 14:5.

В прошедшем туре команда расправилась на выезде с "Лас-Пальмасом" – 3:0, лучшим игроком того матча стал Гарет Быйл, оформивший дубль. Однако в Турине валлиец в основе не вышел, и, как оказалось, Зидан не ошибся – Криштиану Роналду в одиночку разнес Ювентус, забив два гола и сделав ассист на Марсело. "Реал" вновь стал одним из главных фаворитом Лиги Чемпионов, и, если команда возьмет европейский кубок, второе-третье место Примеры не будет выглядеть серьезным провалом.      

"Атлетико" также играл в еврокубках на этой неделе: в рамках 1/4 финала Лиги Европы "матрасники" расправились дома с лиссабонским "Спортингом" – 2:0. К слову, во втором по значимости европейском клубном турнире "индейцы" считаются главными претендентами на титул. В целом же, подопечные Симеоне выиграли 13 из 15 последних матчей во всех турнирах. Досадные осечки случились лишь в противостояниях "Барселоной" (0:1) и, особенно, "Вильярреалом" (1:2). В последнем туре чемпионата матрасники разобрались дома с "Депортиво", оформив 11-й раз в сезоне счет 1:0.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Атлетико":

В 5 последних поединках между этими соперниками было зафиксировано 2 победы "сливочных" при 1 ничьей и 1 виктории "матрасников".

"Реал" выиграл 6 из 6 последних матчей во всех турнирах.

В 34 предыдущих матчах чемпионата Испании "Атлетико" проиграл лишь 3 раза.

В 11 из 12 последних матчей "Реала" в Примере было забито, как минимум, 3 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Бензема, Роналду.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Парти, Габи, Сауль, Коке, Гризманн, Диего Коста.

Прогноз на матч "Реал" – "Атлетико":

"Реал" по праву считается фаворитом матча, однако всем известно, как "Атлетико" может сыграть на результат. На выезде "матрасникам" именно он и нужен, ведь второе место в турнирной таблице – это их максимум на остаток сезона, не считая еврокубков. Встреча первого круга завершилась безголевой ничьей, упорной борьбы стоит ожидать и в анонсируемом поединке.

На победу "Реала" букмекеры предлагают коэффициент 1,74, на ничейный результат – 4,10, на викторию "Атлетико" – 5,20.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 31 36
14 Эспаньол 30 36
15 Алавес 31 35
16 Реал Сосьедад 30 34
17 Леванте 30 28
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 30 21
20 Малага 31 17
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