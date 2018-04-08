Мадридское дерби с турнирной интригой: "Реал" принимает "Атлетико"
"Реал" – "Атлетико"
Стадион: "Саньяго Бернабеу" (Мадрид)
Начало матча: 17:15
Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Главным событием 31-го тура испанской Примеры и всего европейского уикенда станет мадридское дерби: на "Сантьяго Бернабеу" встретятся "Реал" и "Атлетико". Помимо очевидной мотивации двух непримиримых соперников можно констатировать и турнирную интригу – в чемпионате "сливочных" и "матрасников" разделяет всего 4 очка. Обойти своего конкурента в таблице для подопечных Симеоне будет делом чести – все-таки королевский клуб забрал у них целых два кубка Лиги Чемпионов. Оба соперника сейчас в хорошей форме, оба готовы выжать максимум из этого сезона, так что болельщики вправе ожидать бескомпромиссного футбола.
"Сливочные" последний месяц демонстрируют просто выдающуюся игру, не заставили себя ждать и результаты команды Зидана. На счету "Реала" 6 побед в 6 последних матчах, среди которых уверенные гостевые виктории над ПСЖ (2:1) и "Ювентусом" (3:0). В чемпионате Испании на счету королевского клуба 4 подряд победы с общим счетом 14:5.
В прошедшем туре команда расправилась на выезде с "Лас-Пальмасом" – 3:0, лучшим игроком того матча стал Гарет Быйл, оформивший дубль. Однако в Турине валлиец в основе не вышел, и, как оказалось, Зидан не ошибся – Криштиану Роналду в одиночку разнес Ювентус, забив два гола и сделав ассист на Марсело. "Реал" вновь стал одним из главных фаворитом Лиги Чемпионов, и, если команда возьмет европейский кубок, второе-третье место Примеры не будет выглядеть серьезным провалом.
"Атлетико" также играл в еврокубках на этой неделе: в рамках 1/4 финала Лиги Европы "матрасники" расправились дома с лиссабонским "Спортингом" – 2:0. К слову, во втором по значимости европейском клубном турнире "индейцы" считаются главными претендентами на титул. В целом же, подопечные Симеоне выиграли 13 из 15 последних матчей во всех турнирах. Досадные осечки случились лишь в противостояниях "Барселоной" (0:1) и, особенно, "Вильярреалом" (1:2). В последнем туре чемпионата матрасники разобрались дома с "Депортиво", оформив 11-й раз в сезоне счет 1:0.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Атлетико":
В 5 последних поединках между этими соперниками было зафиксировано 2 победы "сливочных" при 1 ничьей и 1 виктории "матрасников".
"Реал" выиграл 6 из 6 последних матчей во всех турнирах.
В 34 предыдущих матчах чемпионата Испании "Атлетико" проиграл лишь 3 раза.
В 11 из 12 последних матчей "Реала" в Примере было забито, как минимум, 3 гола.
Ориентировочные составы на игру:
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Бензема, Роналду.
Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Парти, Габи, Сауль, Коке, Гризманн, Диего Коста.
Прогноз на матч "Реал" – "Атлетико":
"Реал" по праву считается фаворитом матча, однако всем известно, как "Атлетико" может сыграть на результат. На выезде "матрасникам" именно он и нужен, ведь второе место в турнирной таблице – это их максимум на остаток сезона, не считая еврокубков. Встреча первого круга завершилась безголевой ничьей, упорной борьбы стоит ожидать и в анонсируемом поединке.
На победу "Реала" букмекеры предлагают коэффициент 1,74, на ничейный результат – 4,10, на викторию "Атлетико" – 5,20.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|79
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|67
|3
|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
|62
|5
|Бетис
|31
|49
|6
|Вильярреал
|30
|47
|7
|Севилья
|31
|46
|8
|Жирона
|30
|44
|9
|Сельта Виго
|31
|43
|10
|Эйбар
|31
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|13
|Леганес
|31
|36
|14
|Эспаньол
|30
|36
|15
|Алавес
|31
|35
|16
|Реал Сосьедад
|30
|34
|17
|Леванте
|30
|28
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|31
|23
|19
|Лас Пальмас
|30
|21
|20
|Малага
|31
|17