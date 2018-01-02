Мадридское издание Marca назвало Месси лучшим игроком 2017-го года

Теги лионель мессикриштиану роналду

Мадридское издание Marca назвало Месси лучшим игроком 2017-го годаАвторитетное мадридское издание Marca назвало форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком 2017-го года.

В голосовании читателей газеты аргентинский бомбардир обошел своего извечного конкурента в лице Криштиану Роналду из мадридского "Реала", который выиграл награды лучшему футболисту планеты прошлого года от France Football и ФИФА.

Напомним, Месси определил альтернативу Коутиньо. | soccernews.ru

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Конечно Месси лучший игрок!

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