Мадридское начало еврокубкового сезона: "Реал" и "Атлетико" сразятся за Суперкубок УЕФА

"Реал" Мадрид – "Атлетико" Мадрид

Стадион: "А. Ле Кок Арена" (Таллин, Эстония)

Начало матча: 22:00

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Уже сегодня, 15 августа, состоится матч, который традиционно из года в год открывает новый еврокубковый сезон. Сегодня в матче за Суперкубок Европы сразятся мадридский "Реал", который выиграл уже третью Лигу Чемпионов подряд и очень близок к третьему кряду завоеванию Суперкубка, и "Атлетико", статистика которого куда скромнее: они выиграли всего лишь Лигу Европы (зато как уверенно!) и не участвовали в розыгрыше Суперкубка уже 6 лет. Последний раз команда Симеоне (а тогда ею руководил именно он!) участвовала в матче-открытии еврокубкового сезона в 2012 году. Тогда в Монако был бит "Челси". При чем "бит" в прямом смысле слова – 1:4.

Сегодня ситуация изменилась. "Атлетико" уже давно не тот, да и в составе "Реала" произошли, как кажется, фундаментальные изменения. Все дело в том, то впервые за долгие годы мы не увидим в списке "сливочных" лидера Криштиану Роналду. Интереса добавляет еще и тот факт, что "Реал" сменил тренера. Теперь мадридцами будет руководить экс-наставник сборной Испании Хулен Лопетеги, которого уволили из "фурии рохи" за два дня до Чемпионата Мира как раз из-за тайных переговоров с "Реалом". Все это делает главный клуб Мадрида непредсказуемым. Многие затрудняются сказать, в каком состоянии подойдут "сливочные" к новому сезону. Собственно, матч с "Атлетико" должен показать, на что способен "Реал" прямо сейчас.

"Матрасники" тоже заметно обновились, но, к счастью для них, это не касается тренера Диего Симеоне, который все еще остается у руля команды. Перезагрузка касается футболистов. "Атлетико" подписал сразу 5 футболистов, которые уже сейчас могут усилить стартовый состав – Лемар, Родри, Калинич, Мартинс и Ариас. Большинство из них были приобретены, чтобы компенсировать потерю ветеранов Габи и Торреса, а также Гамейро, который уехал играть в "Валенсию", и финалиста Чемпионата Мира Шиме Врсалько, которого хоть и в аренду, но все же забрал себе "Интер". Симеоне не привыкать работать с быстроменяющемся составом, так что уже сегодня мы посмотрим, как проявят себя новички. Все они находятся в заявке "Атлетико" на Суперкубок и вероятность увидеть их в деле, пусть даже не со стартовых минут, весьма высока.

Последнее время "Атлетико" и "Реалу" не привыкать играть между собой в финалах. Так, например, за последние 5 лет мадридские команды дважды играли в финалах Лиги Чемпионов, где оба раза подопечным Симеоне не хватало секунд, чтобы вырвать победу. Всего же два мадридских клуба сыграли между собой 173 матча (без учета Кубка Короля), в которых 91 раз победу праздновал "Реал", 42 раза сильнее становились "матрасники", и еще 40 встреч заканчивались вничью. Исторически "сливочные", конечно сильнее, но сегодняшние реалии показывают, что история, а тем более очень далекая, практически никогда не влияет на результат конкретно взятого поединка.

Перед началом нового сезона обе команды успели показать себя на Международном Кубке чемпионов. У "Реала" это получилось куда лучше. Команда выиграла две встречи из трех, проиграв только "Манчестер Юнайтед" и заняла итоговое шестое место. А вот "Атлетико" оголил свои проблемные зоны и дал Симеоне много поводов для раздумий – 2 поражения против "Интера" и "ПСЖ", а также победа над "Арсеналом", но лишь по пенальти, и итоговое предпоследнее место. Конечно, такие турниры являются выставочными и не могут показать реальную силу команд, но сам факт отменить нельзя – если бы Суперкубок игрался немного ранее, "матрасники" были бы не готовы!

Интересные факты перед противостоянием "Реала" и "Атлетико".

Впервые в истории Суперкубок Европы разыграют две команды из одного города.

Последний раз "Атлетико" побеждал "Реал" в финале в 2013 году. Тогда команда Симеоне выиграла Кубок Короля.

Мадридский "Атлетико" дважды участвовал в Суперкубке УЕФА – в 2010 и 2012 годах – и оба раза выигрывал.

Последний раз мадридский "Реал" проигрывал в матче за Суперкубок УЕФА в 2000 году. Тогда подопечные Висенте Дель Боске проиграли турецкому "Галатасараю" в дополнительное время.

Мадридский "Реал" побеждал в трех из четырех последних розыгрышей Суперкубка УЕФА. Если сегодня команда Лопетеги выиграет, то сравняется с самыми титулованными командами этого турнира – "Барселоной" и "Миланом". Сейчас у "Реала" 4 выигранных суперкубка.

Ориентировочные составы

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Кроос, Модрич – Асенсио, Бэйл, Бензема.

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Годин, Хименес, Луис – Лемар, Сауль, Коке, Корреа – Гризманн, Коста.

Прогноз на матч "Реал" – "Атлетико"

На бумаге "Реал" является явным фаворитом противостояния с "Атлетико". Пока на эти расклады не влияет ни смена тренера, ни уход Криштиану Роналду. Так что мы тоже посмеем предположить, что сегодня "Реал" одержит свою третью подряд победу в Суперкубке УЕФА. Все-таки, даже без Ронни, состав "сливочных" выглядит более чем внушительно. Да и если команда и будет регрессировать, то пару месяцев должны по инерции пройти весьма неплохо. Но не стоит ожидать от встречи очень много голов. Скорее всего, их будет меньше трех. Ориентировочный счет матча – 1:0.

Букмекеры на стороне "Реала". Победа подопечных Хулена Лопетеги оценивается в 2,5, в то время как успех парней Симеоне котируется хоть и ненамного, но все же ниже – 3,2. Наименее вероятной считается ничья в основное время – 3,3.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

Не пропустите! Адриано похоронил "Спартак": Каррера и компания вылетают из Лиги Чемпионов