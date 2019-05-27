Мадридскому "Реалу" нужна перестройка! Эти 5 игроков могут ее запустить

Друзья, редакция Soccernews продолжает анализировать топ-клубы на предмет летних подписаний и трансферных слухов, опираясь на ведущие европейские издания. Сегодня пришла очередь мадридского "Реала". Команда Зидана уже успела оформить несколько трансферов, главным среди которых является переход Эдера Милитао из "Порту" за 50 млн евро, но нынешняя ситуация в стане "сливочных" вынуждает подумать не только о глобальном омоложении, но и о всеобщей перезагрузке в плане кадров на поле. Мы собрали пятерку футболистов, которая может стать как влитая в нынешние построения мадридцев и закрыть большинство проблемных позиций.

Важное уточнение – мы не будем говорить об Эдене Азаре, ведь этот вариант слишком очевиден в связи с буквально перенасыщением рынка информации по поводу этого трансфера.

Маркиньос (ПСЖ) – центральный защитник

Серхио Рамос не молодеет, да и будущее Варана пока неизвестно – трансферные слухи связывают француза с другими клубами, да и если смотреть на только что ушедший сезон, то можно заметить, что Рафаэль играл немного не на своем уровне. В связи с этим "Реалу" может быть недостаточно Эдера Милитао. Нужен еще один футболист на эту позицию, который вступит "на пост" без особой раскачки. Если сопоставлять категории "опыт", "футбольная молодость" и "качество", то лучше всех под "Реал" подходит Маркиньос (всего 24 года, но 7 лет на высоком уровне и прекрасная (почти всегда) статистика). Его самой привлекательной чертой является универсальность. Бразилец способен сыграть как в защите, так и в центре поля, что расширяет спектр его возможностей. Второй важный аргумент – сам Маркиньос вряд ли захочет всю жизнь играть во Франции и вылетать на ранних стадиях плей-офф Лиги Чемпионов (если Тухель все же не построит команду победителей), так что переезд в Мадрид может быть привлекательным для бразильца с точки зрения трофеев и новых вызовов.

Давид Алаба ("Бавария") – левый защитник

Недавно "Бавария" подписала себе Лукаса Эрнандеса из "Атлетико", который является номинальным левым защитников. По мнению многих экспертов, француза брали для игры в центре защиты, но если Нико Ковач имеет свой взгляд на этот счет, то позиции Давида Алабы могут оказаться под вопросом. Что бы не произошло, "Реал" определенно нуждается в австрийском футболисте. Во-первых, он, как и Маркиньос, очень привлекательный вариант с точки зрения футбольной молодости, опыта и умений. Алабе всего 27 лет, он выходит на свой пик, но при этом опытным он назывался еще 2-3 сезона назад, ведь начал играть на высоком уровне еще с 17 лет. Во-вторых, Зидану определенно нужно подумать о замене Марсело, который острит лижи в "Ювентус", да и в целом провел просто ужасный сезон. В-третьих, Алаба очень универсальный. Благодаря Гвардиоле он обучился для игры в центре поля (опять схожесть с Маркиньосом), так что у Зидана не будет трудностей с внедрением футболиста в игровые схемы.

Танги Ндомбеле ("Лион") – центральный полузащитник

Лука Модрич и Тони Кроос уже постепенно уходят со своего пика (Кросс и вовсе провел один из худших сезонов в карьере), так что омоложение в центре поля – это одни из приоритетных задач Зидана на ближайшие годы. Можно вытянуть счастливый билет уже сейчас и подписать одного из самых лакомых кусочков на нынешнем трансферном рынке – Танги Ндомбеле. Француз сочетает в себе мощь и феноменальное видения поля. То есть может исполнять функции Канте и Погба в зависимости от ситуации. Именно потому Ндомбеле стоит выше, чем Погба. Мы считаем, что полузащитник "Лиона" может принести больше пользы на дистанции. За последние 2 сезона Ндомбеле вырос настолько, что уже сейчас его трансферная стоимость колеблется в районе 80 млн евро.

Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм") – атакующий полузащитник

По сообщениям европейских СМИ, "Реал" уже имеет очную договоренность с датским полузащитником. Сообщается, что Эриксен должен заменить Луку Модрича, и в этом есть определенная логика. Во-первых, Модрич, как уже было сказано, прошел свой пик и недалек от завершения карьеры. Во-вторых, Эриксен не уступает Модричу в плане продуктивности и трудолюбия. В-третьих, датчанин отдает больше разрезных передач и значительно чаще обостряет ситуацию у чужих ворот. В-четвертых, Эриксен значительно лучше исполняет стандартные положения, в его лице "Реал" может получить нового штатного исполнителя штрафных и угловых. Умения Эриксена помогут ему легко вписаться в игровые схемы "сливочных".

Мауро Икарди ("Интер") – форвард

Все ведущие европейские издания написали, что переход Луки Йовича в "Реал" – давно решенный вопрос. Молодой серб является очень хорошим вариантом в плане перспективы, но далеко не факт, что он сможет сразу же выступать на высоком уровне, ведь все, что у него есть – это хорошие данные и один сильный сезон на высоком уровне. А вот Мауро Икарди является чуть ли не единственным доступным форвардом на рынке, который сразу же обеспечит голевые эпизоды. Аргентинец стал суперзвездой в миланском "Интере", но последняя информация вокруг его персоны все чаще наталкивает на мысль, что дни Икарде на "Сан Сиро" подходят к концу. Более того, и самому форварду не помешает новый вызов. Мауро сравнивают с отчаянным хищником, когда речь идет об игре внутри штрафной. Он отлично адаптируется к игре под давлением, находит позицию и поражает цель. Если полузащита "Реала" будет настроена доставить мяч в штрафную любой ценой, то аргентинец может стать одним из лучших бомбардиров Ла Лиги. Особого шарма придает тот факт, что Икарди долгое время находился в структуре "Барселоны", но каталонцы в него не поверили. Отличный шанс доказать, что "сине-гранатовые" ошибались. "Реалу" определенно нужен Икарди!

Игорь Малиенко | soccernews.ru