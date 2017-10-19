Маджер возглавил сборную Алжира
Федерация футбола Алжира на своём официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Рабаха Маджера.
У руля "лис пустыни" 58-летний специалист сменил Лукаса Алькараса, уволенного из-за провала команды в квалификации ЧМ-2018.
Стоит отметить, что Маджер ранее уже трижды возглавлял сборную Алжира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЕС Сетиф
|30
|57
|2
|МК Алжир
|30
|50
|3
|УСМ Алжир
|30
|50
|4
|USM Bel Abbès
|30
|48
|5
|JS Saoura
|30
|45
|6
|Белуиздад
|30
|43
|7
|Хуссейн Дей
|30
|40
|8
|МК Оран
|30
|40
|9
|КС Константина
|30
|39
|10
|DRB Tadjenanet
|30
|39
|11
|Кабили
|30
|38
|12
|Olympique Médéa
|30
|38
|13
|RC Relizane
|30
|36
|14
|Эль Харраш
|30
|36
|15
|КА Батна
|30
|25
|16
|МО Бежайя
|30
|18