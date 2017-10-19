Маджер возглавил сборную Алжира

Теги алжир

Маджер возглавил сборную Алжира

Федерация футбола Алжира на своём официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Рабаха Маджера.

У руля "лис пустыни" 58-летний специалист сменил Лукаса Алькараса, уволенного из-за провала команды в квалификации ЧМ-2018.

Стоит отметить, что Маджер ранее уже трижды возглавлял сборную Алжира.

Не пропустите: Анчелотти может возглавить европейскую сборную-участницу Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы

"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЕС Сетиф 30 57
2 МК Алжир 30 50
3 УСМ Алжир 30 50
4 USM Bel Abbès 30 48
5 JS Saoura 30 45
6 Белуиздад 30 43
7 Хуссейн Дей 30 40
8 МК Оран 30 40
9 КС Константина 30 39
10 DRB Tadjenanet 30 39
11 Кабили 30 38
12 Olympique Médéa 30 38
13 RC Relizane 30 36
14 Эль Харраш 30 36
15 КА Батна 30 25
16 МО Бежайя 30 18
Полная таблица

топ-5 тегов