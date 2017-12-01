Магат покинул "Шаньдун Лунэн"

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Магат покинул "Шаньдун Лунэн"Известный специалист Феликс Магат покинул должность главного тренера китайского клуба "Шаньдун Лунэн".

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На место Магата приет экс-игрок клуба Ли Сяопин.

"С момента вступления в должность главного тренера в июне 2016 года господин Магат поднял моральный дух команды и улучшил результаты за счёт плодотворной работы. Господин Магат завоевал уважение клуба и любовь фанатов благодаря самоотверженности и серьёзному отношению к делу. Мы искренне благодарим господина Магата за его работу и желаем успехов в будущем", — сказано в заявлении клуба.

По итогам минувшего сезона "Шаньдун Лунэн" занял шестое место в турнирной таблице.

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