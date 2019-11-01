Магат пополнил список кандидатов на пост тренера "Удинезе"
"Удинезе" продолжает поиски нового тренера, который сменит уволенного Игора Тудора.
По сведениям Calciomercato, владелец клуба хочет, чтобы новым наставником стал Феликс Магат, который с 2017 года находится без работы.
Напомним, что клуб также рассматривает кандидатуры Дженнаро Гаттузо и Массимо Карреры.
Последним клубом Магата был китайский "Шаньдун Лунэн". Также 66-летний немец за свою карьеру возглавлял "Фулхэм", "Вольфсбург", "Шальке" и "Баварию".
После 10 туров "Удинезе" идет в Серии А на 14-м месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Рома
|10
|19
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
|18
|7
|Кальяри
|10
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Болонья
|10
|12
|12
|Хеллас Верона
|10
|12
|13
|Торино
|10
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5