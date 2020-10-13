Магат: "В "Барселоне" трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола"
Известный немецкий тренер Феликс Магат поделился мнением об успехах "Барселоны" времён Хосепа Гвардиолы.
"В "Барселоне" трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола. Без Месси эта система Гвардиолы никогда не работала бы так успешно. В противном случае он давно бы выиграл Лигу Чемпионов с "Баварией" или "Манчестер Сити", - цитирует Магата Spox.
Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год и выиграл с командой 14 трофеев.
Что касается Месси, то за указанный период он взял 4 из 6 своих "Золотых мячей".
Не пропустите: Глава Ла Лиги назвал Месси машиной для зарабатывания денег. | http://soccernews.ru
главное
-
Вот почему "Барселона" провалила летнее трансферное окно! Бартомеу не нашел денег для приоритетных целей Кумана
-
Азар, Месси и Гризманн - в тройке наиболее подешевевших футболистов за 2020 год
-
Главные новости дня: 12 октября
-
Сердар Азмун вошел в топ-5 самых дорогих игроков Азии
-
В сборной России сообщили результаты тестирования на коронавирус перед матчем с Венгрией
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с тремя целями на зимнее трансферное окно
-
Стала известна зарплата Нойштедтера после возвращения в "Динамо"
-
Ace Football назвало самого переоценённого футболиста в истории
-
Оздоев оценил шансы "Зенита" выйти из группы Лиги Чемпионов
-
Вот почему "Барселона" провалила летнее трансферное окно! Бартомеу не нашел денег для приоритетных целей Кумана
-
Зидан не отказался от идеи купить Погба
-
Киевское "Динамо" назвало "Милану" цену на Миколенко
-
Азар, Месси и Гризманн - в тройке наиболее подешевевших футболистов за 2020 год
-
ПСЖ рассчитывает бесплатно подписать Доннарумму
-
Оздоев высказался о чемпионской гонке "Зенита" и "Спартака"
-
Зе Луиш обратился к фанатам "Локомотива"
-
1
Магат: "В "Барселоне" трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола"
-
1
АПЛ объявила о пяти новых случаях заражения коронавирусом
-
1
"Тамбов" усилился 29-летним защитником
-
Пять игроков сборной Германии выиграли серьёзную сумму в "Кто хочет стать миллионером?"
-
Тайсон решил покинуть "Шахтёр"
-
1
Карпин ярко отреагировал на выход песни своей жены
-
Главные новости дня: 12 октября
-
Магомед Оздоев рассказал, почему он не стремится уехать в Европу
-
Легенда "Ювентуса" Виалли предложил вручить "Золотой мяч" хавбеку "Аталанты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14