Магат: "В "Барселоне" трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола"

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Магат: "В "Барселоне" трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола"

Известный немецкий тренер Феликс Магат поделился мнением об успехах "Барселоны" времён Хосепа Гвардиолы.

"В "Барселоне" трофеи выигрывал Месси, а не Гвардиола. Без Месси эта система Гвардиолы никогда не работала бы так успешно. В противном случае он давно бы выиграл Лигу Чемпионов с "Баварией" или "Манчестер Сити", - цитирует Магата Spox.

Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год и выиграл с командой 14 трофеев.

Что касается Месси, то за указанный период он взял 4 из 6 своих "Золотых мячей".

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Raul Real
Raul Real

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