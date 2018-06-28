Магазины пытаются избавиться от формы сборной Германии

Компания Adidas, которая изготовила форму сборной Германии для Чемпионата Мира-2018, снизила цену на экипировку на 30 процентов, сообщают российские СМИ.

Магазины стремятся поскорее распродать форму немецкой сборной, которая сенсационно вылетела с ЧМ-2018, заняв последнее место в своей группе.

В США стоимость формы снизилась со 130 долларов до 91.

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