Магазины пытаются избавиться от формы сборной Германии

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Магазины пытаются избавиться от формы сборной Германии

Компания Adidas, которая изготовила форму сборной Германии для Чемпионата Мира-2018, снизила цену на экипировку на 30 процентов, сообщают российские СМИ.

Магазины стремятся поскорее распродать форму немецкой сборной, которая сенсационно вылетела с ЧМ-2018, заняв последнее место в своей группе.

В США стоимость формы снизилась со 130 долларов до 91.

Не пропустите: Сборная Германии в 2018 году выиграла всего два матча из семи. | http://soccernews.ru

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