"Магдебург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:5 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Кубка Германии между "Магдебургом" и дортмундской "Боруссией" (0:5).
Видео: "Магдебург" – "Боруссия" Дортмунд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|9
|20
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|20
|3
|РБ Лейпциг
|9
|19
|4
|Хоффенхайм
|9
|16
|5
|Шальке
|9
|16
|6
|Ганновер 96
|9
|15
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|14
|9
|Байер Леверкузен
|9
|12
|10
|Аугсбург
|9
|12
|11
|Герта
|9
|10
|12
|Майнц 05
|9
|10
|13
|Штутгарт
|9
|10
|14
|Вольфсбург
|9
|9
|15
|Фрайбург
|9
|8
|16
|Гамбург
|9
|7
|17
|Вердер Бремен
|9
|5
|18
|Кельн
|9
|2