"Магдебург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:5 (обзор)

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"Магдебург" – "Боруссия" Дортмунд - 0:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Кубка Германии между "Магдебургом" и дортмундской "Боруссией" (0:5).

Видео: "Магдебург" – "Боруссия" Дортмунд.

 

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия", "Айнтрахт" и "Ингольштадт" побеждают в Кубке Германии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 9 20
2 Бавария Мюнхен 9 20
3 РБ Лейпциг 9 19
4 Хоффенхайм 9 16
5 Шальке 9 16
6 Ганновер 96 9 15
7 Айнтрахт Франкфурт 9 14
8 Боруссия Менхенгладбах 9 14
9 Байер Леверкузен 9 12
10 Аугсбург 9 12
11 Герта 9 10
12 Майнц 05 9 10
13 Штутгарт 9 10
14 Вольфсбург 9 9
15 Фрайбург 9 8
16 Гамбург 9 7
17 Вердер Бремен 9 5
18 Кельн 9 2
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