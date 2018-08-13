Магия числа 33: "Барселона" обыгрывает "Севилью" в матче за Суперкубок Испании

В матче за Суперкубок Испании, который в этом году имеет ряд уникальных особенностей, сошлись каталонская "Барселона", оформившая золотой дубль в прошлом сезоне, и "Севилья", которая играла в финале Кубка Короля и сгорела от рук, а точнее – ног, "блаугранас" – 5:0. Чем же приметный этот Суперкубок? Во-первых, он впервые разыгрывался в формате одного матча. Во-вторых, встреча проводилась на нейтральной территории, в марокканском городе Танжер, от которого, однако, можно доплыть до Испании на пароме за каких-то 40-50 минут.

Суперкубок начался активно и неожиданно. На 9 минуте Пабло Сарабия получил пас от Муриэля внутри штрафной площади и вторым касанием отправил его в дальний угол ворот Тер Штегена. Сначала судья не засчитал взятие ворот, однако позже пересмотрел эпизод с помощью зарекомендовавшей себя системы VAR и указал на центр поля – 1:0.

После забитого гола "Барселона" начала атаковать более интенсивно, а "Севилья", ничего не придумывая, стала возле своих ворот и всеми своими семью защитниками начала блокировать набеги "Барсы". При этом подопечные Мачина практически не бегали в контратаки. По такой игре каталонцы не могли создать достаточного количества моментов, ибо все последние пасы попадали в ноги оборонцев "нервионцев", а мячи после них летели куда-то далеко за боковую или лицевую. Хорошая возможность забить была на 27 минуте. Лео Месси подал штрафной на дальнюю штангу, откуда бывший игрок "Севильи" Лангле хорошо пробил головой, но мяч прошел в нескольких десятках сантиметров от перекладины.

Иногда "Севилья" привозила сама себе. На 38 минуте Луис Муриэль неудачно выбивал мяч из своей штрафной и передал его Луису Суаресу. Уругваец выбегал к воротам под острым углом и ему не хватило считанных сантиметров, чтобы игровой снаряд после его удара попал в дальний угол.

Но даже по такой встрече "Барса" забила. На 42 минуте Месси хорошо исполнил штрафной. Мяч после его удара попал в штангу, потом в пятку Вацлику, потом опять в штангу, и, в итоге, оказался у Пике, который в падении расстрелял полупустые ворота – 1:1 перед самым перерывом. Сразу после этого, правда, "Севилья" могла еще раз выйти вперед, но после прострела Муриэля в район линии вратарской Сарабия пробил прямо в немецкого вратаря каталонцев.

Начало второго тайма оказалось абсолютно "безмоментным". "Барселона" прижимала "Севилью" к собственным воротам, но ничего не выжимала из своего игрового преимущества. Первый момент пришел лишь на 60 минуте, когда Месси хорошо пробил со штрафного, но Вацлик вытащил. "Севилья" сразу решила ответить на это, и через минуту организовала свой момент: после подачи с углового Васкес забежал на ближнюю штангу и попытался головой закинуть мяч в дальний угол. Игровой снаряд коснулся перекладины, но в сетку не залетел.

На 68 минуте у "Севильи" был еще один хороший шанс забить. Васкес получил мяч за пределами штрафной площади, прицелился и пробил в дальний угол. Было опасно, но мимо! А немного ранее эпизод для гола имел Дембеле, но, ворвавшись в штрафную, француз не смог пробить хитро и очень прицельно, так что Вацлик вытащил.

Еще раз Вацлик вытащил уже на 78 минуте, когда сначала Суарес пробивал с пределов штрафной, а потом Месси оказался первым на добивании. Оба раза удары наносились практически в упор, однако чеха это не смутило. Но вот через 60 секунд "нервионцы" уже ничего не могли сделать с натиском "Барсы" и вынимали мяч из собственных ворот. Дембеле получил игровой снаряд за пределами штрафной площади, немного сблизился с воротами и пальнул точно в дальний угол. Мяч попал в перекладину и залетел внутрь заветного параллелепипеда под названием "ворота" – 2:1.

На 90 минуте "нервионцы" имели невероятный шанс сравнять счет. Тер Штеген сбил нападающего "Севильи" в собственной штрафной и судья незамедлительно указал на точку. К мячу подошел Бен Йеддер и пробил просто бездарно: в нижний угол, не сильно и весьма предсказуемо. Немецкий вратарь "Берселоны" не просто отбил игровой снаряд, а зафиксировал его в руках. Дальнейшие подходы "Севильи", даже несмотря на заметную мобилизацию резервов, были весьма безуспешными. Подопечные Вальверде контролировали ситуацию и довели встречу до логического завершения. Таким образом, "Барса" 13 раз в своей истории выигрывает Суперкубок Испании, а Месси становится самым титулованным игроком в истории каталонского клуба. Теперь на его счету 33 трофея. Великолепный, величайший и магический результат!

"Севилья" – "Барселона" – 1:2

Голы: Сарабия, 9 – 1:0; Пике, 42 – 1:1; Дембеле, 79 – 1:2.

"Севилья": Вацлик – Меркадо (Бен Йеддер, 85), Кьер, Гомес – Навас, Банега, Меса, Эскудеро – Сарабия (Видаль, 71), Васкес, Муриэль (Силва, 60).

"Барселона": Тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Бускетс, Рафинья (Ракитич, 46), Артур (Коутиньо, 53) – Месси, Суарес, Дембеле (Видаль, 86).

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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