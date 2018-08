Магия Короля Артуро: зачем "Барселона" променяла одного Видаля на другого?

Позавчера вечером "Барселона" объявила о трансфере 31-летнего центрального полузащитника мюнхенской "Баварии" и сборной Чили Артуро Видаля. Трансфер стал весьма неожиданным, ведь чилийца уже вовсю сватали в миланский "Интер" в пару к еще одному новобранцу Радже Наингголану, но не сложилось. Каталонский клуб перехватил центрального полузащитника, и, как видится, сделал это достаточно быстро, ведь первые слухи о переходе чилийца появились только в четверг вечером, а в пятницу "Барса" уже написала о его переходе на своем официальном сайте. Кроме того, вышла очень интересная ситуация - как только "Барса" объявила о трансфере Артуро Видаля, из клуба ушел другой Видаль - Алеиш. Теперь он будет защищать цвета "Севильи".

❗[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM