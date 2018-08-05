Магия Короля Артуро: зачем "Барселона" променяла одного Видаля на другого?

Позавчера вечером "Барселона" объявила о трансфере 31-летнего центрального полузащитника мюнхенской "Баварии" и сборной Чили Артуро Видаля. Трансфер стал весьма неожиданным, ведь чилийца уже вовсю сватали в миланский "Интер" в пару к еще одному новобранцу Радже Наингголану, но не сложилось. Каталонский клуб перехватил центрального полузащитника, и, как видится, сделал это достаточно быстро, ведь первые слухи о переходе чилийца появились только в четверг вечером, а в пятницу "Барса" уже написала о его переходе на своем официальном сайте. Кроме того, вышла очень интересная ситуация - как только "Барса" объявила о трансфере Артуро Видаля, из клуба ушел другой Видаль - Алеиш. Теперь он будет защищать цвета "Севильи".

❗[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 серпня 2018 р.

Нетипичная ситуация как для сегодняшних реалий. Плюс, сумма трансфера оказалась какой-то подозрительно низкой. Согласно порталу Transfermarkt "Барселона" заплатила за полузащитника всего 18 млн евро. Хотя в прессе называются и другие цифры: 30 млн, 25 млн, есть упоминания даже о 27 млн. Но будем доверять проверенным источникам и остановимся на 18 млн. Собственно, интересно разобраться, как же так получилось, что столь ценный игрок перешел в столицу Каталонии за столь малые деньги, да и зачем он вообще "Барсе"?

Проделанный путь

Возможно, мало кто помнит, но европейская карьера Артуро Видаля начинает свой отсчет с 2007 года, когда полузащитник перешел из чилийского "Коло Коло" в леверкузенский "Байер" за 6 млн евро. Приобретение Видаля стало самим дорогостоящим для "фармацевтов" в то трансферное окно, так что тогдашний тренер "Байера" Михаэль Скиббе сразу же начал доверять молодому полузащитнику место в составе. Видаль, конечно, не всегда выходил в основе, несколько недель даже пропустил из-за травмы, но в итоге, через 2 года, стал настоящим лидером команды и приглашение в "Ювентус" в 2011 году нельзя было назвать неожиданностью.

Дальнейшую историю Видаля вы все знаете. Сначала были 4 года в "Ювентусе", в течении которых чилиец успел отыграть 124 матча в Серии "А", настрелять 35 голов, отдать 22 голевые передачи, выиграть четыре чемпионства, два суперкубка и кубок страны. А потом на горизонте появилась и мюнхенская "Бавария", откуда наш герой и ушел в "Барселону". Бундеслига стала любимым чемпионатом Видаля. В ней он провел аж 14 326 минут, что в переводе на матчи дает 196 встреч. Хороший показатель для хорошего футболиста!

Почему "Барса" выбрала именно Видаля?

Чтобы точнее ответить на вопрос целесообразности нахождения Артуро Видаля в "Барселоне", стоит выделить основные черты и особенности его игры. Все-таки игроку уже 31 год, и "трансфером на перспективу" этот переход ну совсем никак не назовешь. Хотя свою миссию Видаль в "Барселоне" иметь будет, иначе его просто не брали бы.

Краткосрочная замена Иньесте. Ни для кого не секрет, что этим летом "Барселона" искала замену многолетнему лидеру команды, который по окончанию прошлого сезона закончил свою европейскую карьеру и уехал доигрывать в Японию. Практически сразу же "блаугранас" объявили о трансфере центрального полузащитника "Гремио" Артура, который, по словам многих футбольных аналитиков, соединяет в себе черты Хави и Иньесты и принесет очень много пользы Барсе в будущем. Но пока ему только 21, и для стабильной игры на высоком уровне нужно, как говорится, еще подрасти. Как кажется, Видаля взяли именно для того, чтобы минимизировать потерю Иньесты в ближайшее несколько лет.

Универсализм и укрепление центра поля. Одной из причин, почему "Барса" решила взять себе именно Видаля, является универсализм полузащитника. Он может сыграть в опорной зоне, способен закрыть позицию атакующего хавбека, но чаще Видаль объединяет в себе функции разрушителя и созидателя. Посудите сами: в прошлом сезоне Бундеслиги Видаль совершал в среднем 3 отбора за игру. Для сравнения, в составе "Барсы" даже Серхио Бускетс отбирал мяч реже – в среднем 2,8 раза за игру. О Иньесте и Ракитиче говорить не стоит. Все-таки они выполняли атакующие функции и их показатели выше 1,5 отбора за матч не поднимались. Но как на счет ключевых пасов? У Видаля этот показатель колеблется в среднем на уровне 1,2 за игру, в то время как среди "барсиков" больше передач под удар давал только Ракитич – в среднем 1,3. Как видите, разница совершенно мизерная. По среднему числу ударов, кстати, Видаль на такую же мизерную одну десятую опережает Ракитича – 2,3 против 2,2. Так что, как видим, ни в защитных, ни в атакующих показателях чилийский полузащитник не уступает своим каталонским конкурентам по позиции.

Относительно низкая стоимость. Если доверять авторитетным источникам и принимать во внимание тот факт, что чилиец стоил "барсикам" 18 млн евро, то можно сказать лишь одно – это почти не деньги за футболиста калибра Видаля. Слишком уж он опытный и разносторонне развитый, чтобы стоить так дешево. Пусть ему уже и 31, но три-четыре года на высоком уровне центральный полузащитник еще способен сыграть. Еще большую ценность этому переходу добавляет факт, что за 18, или даже 30 млн, игрока такого калибра сегодня не купишь. Подобная дешевизна, скорее, удел самой "Баварии", а не кого-то другого. В распоряжении нового тренера мюнхенцев Нико Ковача сейчас находятся 4 центральных полузащитника помоложе, среди которых немцы Горецка и Руди, так что не исключено, что "Баварии", а конкретно менеджеру, Видаль просто не нужен.

Дополнительные варианты в атаке. Артуро Видаль является тем игроком, который очень исправно забивает как для позиции центрального полузащитника. Немного статистики: в 254 матчах на этой позиции во всех клубах(!) он забил 60 голов. В среднем что-то около гола в каждом четвертом матче. Очень неплохо! Нередко бывает, что соперники "Барселоны" ставят стену возле своих ворот или в Месси и Суареса как-то подозрительно не идет игра. В этом случае Видаль может стать панацеей, которая не просто найдет момент для хорошего ключевого паса, а и совершит неожиданный дальний удар. Это, наверное, одно из самых полезных качеств Видаля. В парадигме дальних выстрелов чилиец ничем не хуже невероятного Наингголана. Вы только вообразите насколько ударной получилась бы полузащита "Интера", если бы Видаль поехал в Милан.

Продвижение своего бренда на южноамериканском рынке. Этот пункт нельзя назвать основным с точки зрения игры, но и отвергать как таковой его тоже не стоит. В "Барселоне" уже играют топовые аргентинцы, бразильцы, уругвайцы и даже представитель Колумбии, который после Чемпионата Мира внезапно стал надежной нации (речь, конечно же, о Йери Мине). А вот чилийцев со времен Алексиса Санчеса и Клаудио Браво в клубе не видать. Видаль, безусловно, является одним из самых популярных футболистов на родине, так его наличие в команде привлечет внимание чилийских зрителей к матчам "барсиков". А это деньги – самая главная мера успешности и приспособленности к жизни в этом мире!

Вероятная роль Видаля на поле

На самом деле, все очень даже просто, если отталкивать от логики Вальверде образца прошлого сезона. Не факт, что Видаль будет играть все встречи от свистка до свистка, ведь есть еще и Артур, но свой статус основного игрока он получить должен. В таком случае в центре поля окажется сбалансированный треугольник, состоящий из выжигающего опорную зону Бускетса, мастера передач в лице Ракитича и всемогущего Видаля, который может и в атаке сыграть, и в обороне подстраховать. В таком случае чилиец видится и вовсе системообразующим игроком центра поля. Вопрос только в том, сможет ли он вот так сразу влиться в новый коллектив и понять смысл того, что пытается построить тренер "Барселоны". Последнее время, кстати, все чаще говорят, что сам Вальверде в покупке Видаля заинтересован не был. Но тренер себе не враг и понимает, что, в любом случае, игнорировать такого высококлассного игрока будет, как минимум, глупо!

Кроме всего прочего, покупка Видаля решает неопределенности в атаке. Ведь, как кажется сейчас, теперь основное трио нападения будет выглядеть так: Месси – Суарес - Коутиньо, то есть МСК. Теперь в нем опять будет аргентинец, бразилец и уругваец (небольшая отсылка к временам Неймара в "Барсе"). Конечно, многие скажут, мол, зачем тогда взяли Малкома, и куда деть Дембеле, купленного больше, чем за 100 млн? Вопрос очень хороший, но согласитесь – сейчас эти фамилии выглядят недостаточно надежно, чтобы решать большие задачи. Особенно это касается Усмана, у которого есть все нужные качества для прогресса, но пока получается только бесполезный дриблинг на фланге. Даже Дидье Дешам отказался от взрывных краев в лице Мбаппе и Дембеле на Чемпионате Мира. Оставил только первого. И не прогадал, как видите.

Перспективы Видаля в "Барселоне"

Как мы уже писали ранее, у Видаля будет особая стратегическая цель в "Барсе" – безболезненно заменить Иньесту, пока главная надежда "Барсы" в лице Артура, который продолжит начинания чилийца в будущем, будет расти как футболист и набираться нужного опыта. Видаль никогда не проводил в одном клубе больше 4 сезонов. В "Барсе" он, как кажется, тоже не продержится дольше. Но, возможно, этого и не нужно. Все то, что чилиец может привнести в столицу Каталонии, он может сделать и за ближайшие пару-тройку лет. А потом уже 35, теряется физическая форма, да и скорость уже не та. Так что, вполне возможно, "Барселона" станет последним грандом в великой карьере чилийца. Такой себе пик, выше которого уже не прыгнешь.

Было бы все это в случае перехода в "Интер"? Возможно! Никто не знает как будет выступать эта интересная миланская команда в ближайших двух сезонах. Но если смотреть исключительно на имя, то обратный переезд в Италию воспринимался бы как шаг назад. А еще рано! Видаль еще не сказал своего последнего слова, да и далеко не все выиграл. Трофей Лиги Чемпионов в его руках еще не был. А где еще надеяться на успех в этом турнире, как не в одном из лучших клубов Европы последних …надцати лет?

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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