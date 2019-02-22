Магия Шапи: "Краснодар" добыл ничью в матче с "Байером" и вслед за "Зенитом" пошел в 1/8 ЛЕ
Вторая игровая неделя Лиги Европы продолжилась в Леверкузене, где "Байер" принимал российский "Краснодар". Первая встреча этих команд закончилась со счетом 0:0, но при этом клубы показали достаточно зрелищную и могли переходить в ответный матч при счете 2:0, но на пути, как это обычно бывает, стала нереализация. Перед ответным матчем эксперты и букмекеры отдавали предпочтения "Байеру". Под руководством Петера Боша "фармацевты" значительно прибавили в игровом плане и продлили свою домашнюю победную серию до 5 матчей кряду. У "Краснодара" имелся свой аргумент против – "быки" еще ни разу не обыгрывали своих соперников в гостевом матче плей-офф Лиги Европы.
В первом тайме "Краснодар" сразу же опроверг свой статус андерога. За 45 минут "быки" создали два отличнейших момента, чтобы открыть счет. На 26 минуте Виктор Классон хорошо открылся под подачу Петрова с левого фланга, отклеился от защитников и головой пробил в дальний нижний угол – вратарю "Байера" удалось потрудится, чтобы отбить этот выстрел. Второй 100-процентный эпизод возник перед самым перерывом. "Краснодар" убежал в быструю атаку, на финальной стадии мяч снова пришел к Классону, который вышел на свидание с вратарем, но решил пробить сильно и бесхитростно, но прогадал – Градецки взял мяч. На противовес этому немецкая команда создала один момент – на 36 минуте Лукас Аларио открылся в штрафной под прострел с левого фланга и пробил с ближней дистанции, но Сафонов вовремя вышел на мяч и заставил Петера Боша с удивлением смотреть в сторону чужих ворот.
Во втором тайме количество опасных моментов значительно, зато напряжение возросло до предела, так как любая ошибка могла привести к вылету. Точкой невозврата стала 73 минута, когда Лукас Аларио ворвался в штрафную площадь и пробил в сторону ворот, игровой снаряд попал в колено Спаичу и полетел в перекладину. И первым забил именно "Краснодар"! На 85 минуте "фармацевты" нарушили правила у своей штрафной и Шапи Сулейманов, на зло немецким футболистам, идеально исполнил стандарт: игровой снаряд влетел точно в ближний угол – 0:1.
Но "Байер" решил не терять задора и организовал валидольную концовку. Через 2 минуты подопечные Боша организовали отличный розыгрыш углового, после которого "ядро" прилетело в штрафную, исполнил несколько рикошетов и отлетел к Арангису, который пушечным ударом восстановил статус-кво – 1:1. На больше "фармацевтов" не хватило – футболисты "Байера" сбегали в несколько острых атак, подали, казалось, миллион угловых, но краснодарские "быки" выдержали и прошли в 1/8 финала. Завтра "Краснодар" составит компанию "Зениту" в жеребьевке.
"Байер" – "Краснодар" – 1:1
Голы: Сулейманов, 84 – 0:1; Арангис, 87 – 1:1.
"Байер": Градецки – Вайзер, Драгович (Телин, 86), Та, Венделл – Арангис – Хавертц (Баумгартлингер, 66), Бейли, Брандт, Фолланд – Аларио.
"Краснодар": Сафонов – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Каборе, Перрейра, Олссон (Газинский, 61) – Вандерсон, Классон (Стоцкий, 78), Игнатьев (Сулейманов, 70).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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