Магия злого рока: ТОП-5 команд, которые остались без титулов в крутые сезоны
"Ливерпуль" набрал 97 баллов в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, но даже это не помогло парням Клоппа стать чемпионами Англии. Если "красные" проиграют еще и финал Лиги Чемпионов, то этот сезон можно будет по праву назвать лучшим в истории, когда "Ливерпуль" не выигрывал титул. Но "красные" не одиноки. История знала множество примеров, когда клубы отлично показывали себя по ходу игрового года, но под его конец так и не могли похвастаться трофеями на полке. Редакция Soccernews вспоминает еще 5 команд, которые были достаточно хороши, чтобы взять титул. Но не взяли!
"Ньюкасл Юнайтед" – 1995/96
Сложно поверить, что "сороки" когда-то играли в Лиге Чемпионов и даже претендовали на чемпионство в Англии, но в середине 90-ых эта сказка фанатов из восточного английского побережья являлась былью. То, что случилось с "Ньюкаслом" в сезоне 1995/96, может претендовать на отдельную главу в любой футбольно-исторической книге. При упоминании того "Ньюкасла" многие англичане до сих пор испытывают смутный обморок. Подопечные Кевина Кигана были очень играющей командой. Их фантастический футбол на чужой половине поля привел к тому, что уже в феврале "сороки" везли "Манчестер Юнайтед" Фергюсона 12 баллов и даже не думали останавливаться. Однако, на концовку фантастической "черно-белой" машине не хватило бензина. Серия из неудачных результатов в конце привела к тому, что МЮ вплотную приблизился к первому месту, а венцом сезона стал один из самых легендарных матчей АПЛ на "Энфилде", где "сороки" проиграли "Ливерпулю" со счетом 4:3 и упустили шанс на трофей!
"Байер Леверкузен" – 2001/02
Начиная с 1997 и до 2002 года "Байер" 4 раза оказывался вторым и сетовал на то, что до победы оставалось чуть-чуть. Однако май 2002 года стал для фантастической команды "фармацевтов" буквально черным месяцем календаря. За 11 дней "Байер" умудрился проиграть Кубок Германии (уступил в финале "Шальке") и упустить преимущество в "Бундеслиге" (за 4 тура до конца "Байер" опережал "Боруссию", на 4 очка, но два поражения кряду от "Нюрнберга" и "Вердера" похоронили чемпионские амбиции) "фармацевтов". Кроме того, был финал Лиги Чемпионов, который "Байер" тоже проиграл в битве с мадридским "Реалом" (фанаты до сих пор вспоминают гол Зидана). Тот созыв немецкой команды был просто фантастическим. Оборону держал на себе Лусио, в полузащите играл молодой Баллак, а в нападении феерил молодой Бербатов. И это далеко не полный список тех игроков, которые стоят внимания. Стоят, но они так ничего и не выиграли. Именно после мая 2002 года к клубу окончательно прилепилось прозвище "неверкузен".
"Челси" 2007/08
В 2007 году Роман Абрамович подумал, что дни Моуринью в "Челси" сочтены, и доверил бразды правления командой опытному специалисту Авраму Гранту, который смог построить очень боеспособную команду, которая, однако, так не смогла добежать до трофейного пьедестала. "Аристократы" проиграли 2 балла "Манчестер Юнайтед" и заняли второе место в английской Премьер-лиге. Тот же "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Челси" и в финале Лиги Чемпионов. Многие помнят ту серию пенальти, и многие помнят ту ногу Терри, которая поскальзывается на промокшем от дождя стадионе "Лужников". Говорят, что после смазанного решающего пенальти капитану "синих" потребовалась психологическая помощь. Напоследок "Челси" полностью повторил судьбу "Байера" и проиграл еще и Кубок Лиги. В финале сильнее оказался "Тоттенхэма".
"Депортиво" 1993/1994
Сейчас "Депортиво" не представляет серьезной угрозы ни на домашней, ни на международной арене. Но на рубеже столетий эта команда была невероятно сильна. Больше всего ей не повезло сезоне 1993/1994, который уместился буквально в 1 матч. Чтобы выиграть Ла Лигу, "Депортиво" нужно было всего лишь обыграть "Валенсию" у себя дома. На 89 минуте судья поставил пенальти в ворота "летучих мышей", и для победы "Депору" оставалось только забить его. Штатный исполнитель стандартов Донато был заменен, а лучший бомбардир Бебето отказался брать на себя столь большую ответственность. В итоге к точке подошел центральный защитник Мирослав Джукич, удар которого был отбит кипером "Валенсии". Ну а титул тогда достался "Барселоне". После матча Джукич признавался, что этот момент стал худшим в его жизни, и он хочет поскорее его забыть. Не мудрено!
"Реал" Мадрид 1991/1992
В январе 1992 году тогдашний президент "Реала" Рамон Мендоза решил, что пора увольнять тренера Ради Антича, который шел на первой позиции в Ла Лиге, опережая соперников на 3 балла, но выиграл лишь 2 матча из последних 6. При Античе "Реал" играл в достаточно привлекательный футбол. Особенно эффективным было решение переместить центрального защитника Фернандо Йерро в полузащиту. По итогу это принесло дополнительные 21 гол. Все это наследство было передано в руки Лео Бенгаккера, при котором клуб также играл неплохо, но все снова испортил последний матч. "Сливочным" нужно было победить "Тенерифе", чтобы выиграть Ла Лигу, однако финальный счет 2:2 принес итоговый успех "Барселоне".
Игорь Малиенко | soccernews.ru
Личный футбольный блог автора - Instagram
опрос
Лента новостей
-
Магия злого рока: ТОП-5 команд, которые остались без титулов в крутые сезоны
-
"Локомотив" взял курс на омоложение команды
-
"Тоттенхэм" нацелился на вингера сборной Нидерландов
-
Кавани определился со своим будущим в ПСЖ
-
Головин дисквалифицирован на один матч Лиги 1
-
"Челси" повторил достижение "Манчестер Юнайтед" 11-летней давности
-
Сарри прокомментировал победу "Челси" в Лиге Европы
-
Блохин прибыл на финальный матч Лиги Европы на инвалидной коляске
-
"Челси" сравнялся с "Манчестер Юнайтед" по числу евротрофеев. Больше только у одного английского клуба
-
Педро стал автором уникального достижения
-
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы
-
Главные новости дня: 29 мая
-
Аршавин прокомментировал первый трофей Сарри
-
Кутепов: "С Каррерой не общаюсь. В "Инстаграме" на него не подписан"
-
Чех поделился впечатлениями от поражения "Арсенала" в финале Лиги Европы
-
Эмери: "Челси" заслужил победу"
-
"Челси" взял Лигу Европы. Лучшие фотографии
-
Эмери впервые проиграл в финале Лиги Европы
-
Жиру поделился впечатлениями от победы в финале Лиги Европы с "Арсеналом"
-
Азар: "Думаю, это прощание, но в футболе никогда не знаешь точно"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16