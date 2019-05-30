Магия злого рока: ТОП-5 команд, которые остались без титулов в крутые сезоны

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Магия злого рока: ТОП-5 команд, которые остались без титулов в крутые сезоны

"Ливерпуль" набрал 97 баллов в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, но даже это не помогло парням Клоппа стать чемпионами Англии. Если "красные" проиграют еще и финал Лиги Чемпионов, то этот сезон можно будет по праву назвать лучшим в истории, когда "Ливерпуль" не выигрывал титул. Но "красные" не одиноки. История знала множество примеров, когда клубы отлично показывали себя по ходу игрового года, но под его конец так и не могли похвастаться трофеями на полке. Редакция Soccernews вспоминает еще 5 команд, которые были достаточно хороши, чтобы взять титул. Но не взяли!

"Ньюкасл Юнайтед" – 1995/96

Сложно поверить, что "сороки" когда-то играли в Лиге Чемпионов и даже претендовали на чемпионство в Англии, но в середине 90-ых эта сказка фанатов из восточного английского побережья являлась былью. То, что случилось с "Ньюкаслом" в сезоне 1995/96, может претендовать на отдельную главу в любой футбольно-исторической книге. При упоминании того "Ньюкасла" многие англичане до сих пор испытывают смутный обморок. Подопечные Кевина Кигана были очень играющей командой. Их фантастический футбол на чужой половине поля привел к тому, что уже в феврале "сороки" везли "Манчестер Юнайтед" Фергюсона 12 баллов и даже не думали останавливаться. Однако, на концовку фантастической "черно-белой" машине не хватило бензина. Серия из неудачных результатов в конце привела к тому, что МЮ вплотную приблизился к первому месту, а венцом сезона стал один из самых легендарных матчей АПЛ на "Энфилде", где "сороки" проиграли "Ливерпулю" со счетом 4:3 и упустили шанс на трофей!

"Байер Леверкузен" – 2001/02

Начиная с 1997 и до 2002 года "Байер" 4 раза оказывался вторым и сетовал на то, что до победы оставалось чуть-чуть. Однако май 2002 года стал для фантастической команды "фармацевтов" буквально черным месяцем календаря. За 11 дней "Байер" умудрился проиграть Кубок Германии (уступил в финале "Шальке") и упустить преимущество в "Бундеслиге" (за 4 тура до конца "Байер" опережал "Боруссию", на 4 очка, но два поражения кряду от "Нюрнберга" и "Вердера" похоронили чемпионские амбиции) "фармацевтов". Кроме того, был финал Лиги Чемпионов, который "Байер" тоже проиграл в битве с мадридским "Реалом" (фанаты до сих пор вспоминают гол Зидана). Тот созыв немецкой команды был просто фантастическим. Оборону держал на себе Лусио, в полузащите играл молодой Баллак, а в нападении феерил молодой Бербатов. И это далеко не полный список тех игроков, которые стоят внимания. Стоят, но они так ничего и не выиграли. Именно после мая 2002 года к клубу окончательно прилепилось прозвище "неверкузен".

"Челси" 2007/08

В 2007 году Роман Абрамович подумал, что дни Моуринью в "Челси" сочтены, и доверил бразды правления командой опытному специалисту Авраму Гранту, который смог построить очень боеспособную команду, которая, однако, так не смогла добежать до трофейного пьедестала. "Аристократы" проиграли 2 балла "Манчестер Юнайтед" и заняли второе место в английской Премьер-лиге. Тот же "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Челси" и в финале Лиги Чемпионов. Многие помнят ту серию пенальти, и многие помнят ту ногу Терри, которая поскальзывается на промокшем от дождя стадионе "Лужников". Говорят, что после смазанного решающего пенальти капитану "синих" потребовалась психологическая помощь. Напоследок "Челси" полностью повторил судьбу "Байера" и проиграл еще и Кубок Лиги. В финале сильнее оказался "Тоттенхэма".

"Депортиво" 1993/1994

Сейчас "Депортиво" не представляет серьезной угрозы ни на домашней, ни на международной арене. Но на рубеже столетий эта команда была невероятно сильна. Больше всего ей не повезло сезоне 1993/1994, который уместился буквально в 1 матч. Чтобы выиграть Ла Лигу, "Депортиво" нужно было всего лишь обыграть "Валенсию" у себя дома. На 89 минуте судья поставил пенальти в ворота "летучих мышей", и для победы "Депору" оставалось только забить его. Штатный исполнитель стандартов Донато был заменен, а лучший бомбардир Бебето отказался брать на себя столь большую ответственность. В итоге к точке подошел центральный защитник Мирослав Джукич, удар которого был отбит кипером "Валенсии". Ну а титул тогда достался "Барселоне". После матча Джукич признавался, что этот момент стал худшим в его жизни, и он хочет поскорее его забыть. Не мудрено!

"Реал" Мадрид 1991/1992

В январе 1992 году тогдашний президент "Реала" Рамон Мендоза решил, что пора увольнять тренера Ради Антича, который шел на первой позиции в Ла Лиге, опережая соперников на 3 балла, но выиграл лишь 2 матча из последних 6. При Античе "Реал" играл в достаточно привлекательный футбол. Особенно эффективным было решение переместить центрального защитника Фернандо Йерро в полузащиту. По итогу это принесло дополнительные 21 гол. Все это наследство было передано в руки Лео Бенгаккера, при котором клуб также играл неплохо, но все снова испортил последний матч. "Сливочным" нужно было победить "Тенерифе", чтобы выиграть Ла Лигу, однако финальный счет 2:2 принес итоговый успех "Барселоне".

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
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