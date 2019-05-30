Магия злого рока: ТОП-5 команд, которые остались без титулов в крутые сезоны

"Ливерпуль" набрал 97 баллов в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, но даже это не помогло парням Клоппа стать чемпионами Англии. Если "красные" проиграют еще и финал Лиги Чемпионов, то этот сезон можно будет по праву назвать лучшим в истории, когда "Ливерпуль" не выигрывал титул. Но "красные" не одиноки. История знала множество примеров, когда клубы отлично показывали себя по ходу игрового года, но под его конец так и не могли похвастаться трофеями на полке. Редакция Soccernews вспоминает еще 5 команд, которые были достаточно хороши, чтобы взять титул. Но не взяли!

"Ньюкасл Юнайтед" – 1995/96

Сложно поверить, что "сороки" когда-то играли в Лиге Чемпионов и даже претендовали на чемпионство в Англии, но в середине 90-ых эта сказка фанатов из восточного английского побережья являлась былью. То, что случилось с "Ньюкаслом" в сезоне 1995/96, может претендовать на отдельную главу в любой футбольно-исторической книге. При упоминании того "Ньюкасла" многие англичане до сих пор испытывают смутный обморок. Подопечные Кевина Кигана были очень играющей командой. Их фантастический футбол на чужой половине поля привел к тому, что уже в феврале "сороки" везли "Манчестер Юнайтед" Фергюсона 12 баллов и даже не думали останавливаться. Однако, на концовку фантастической "черно-белой" машине не хватило бензина. Серия из неудачных результатов в конце привела к тому, что МЮ вплотную приблизился к первому месту, а венцом сезона стал один из самых легендарных матчей АПЛ на "Энфилде", где "сороки" проиграли "Ливерпулю" со счетом 4:3 и упустили шанс на трофей!

"Байер Леверкузен" – 2001/02

Начиная с 1997 и до 2002 года "Байер" 4 раза оказывался вторым и сетовал на то, что до победы оставалось чуть-чуть. Однако май 2002 года стал для фантастической команды "фармацевтов" буквально черным месяцем календаря. За 11 дней "Байер" умудрился проиграть Кубок Германии (уступил в финале "Шальке") и упустить преимущество в "Бундеслиге" (за 4 тура до конца "Байер" опережал "Боруссию", на 4 очка, но два поражения кряду от "Нюрнберга" и "Вердера" похоронили чемпионские амбиции) "фармацевтов". Кроме того, был финал Лиги Чемпионов, который "Байер" тоже проиграл в битве с мадридским "Реалом" (фанаты до сих пор вспоминают гол Зидана). Тот созыв немецкой команды был просто фантастическим. Оборону держал на себе Лусио, в полузащите играл молодой Баллак, а в нападении феерил молодой Бербатов. И это далеко не полный список тех игроков, которые стоят внимания. Стоят, но они так ничего и не выиграли. Именно после мая 2002 года к клубу окончательно прилепилось прозвище "неверкузен".

"Челси" 2007/08

В 2007 году Роман Абрамович подумал, что дни Моуринью в "Челси" сочтены, и доверил бразды правления командой опытному специалисту Авраму Гранту, который смог построить очень боеспособную команду, которая, однако, так не смогла добежать до трофейного пьедестала. "Аристократы" проиграли 2 балла "Манчестер Юнайтед" и заняли второе место в английской Премьер-лиге. Тот же "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Челси" и в финале Лиги Чемпионов. Многие помнят ту серию пенальти, и многие помнят ту ногу Терри, которая поскальзывается на промокшем от дождя стадионе "Лужников". Говорят, что после смазанного решающего пенальти капитану "синих" потребовалась психологическая помощь. Напоследок "Челси" полностью повторил судьбу "Байера" и проиграл еще и Кубок Лиги. В финале сильнее оказался "Тоттенхэма".

"Депортиво" 1993/1994

Сейчас "Депортиво" не представляет серьезной угрозы ни на домашней, ни на международной арене. Но на рубеже столетий эта команда была невероятно сильна. Больше всего ей не повезло сезоне 1993/1994, который уместился буквально в 1 матч. Чтобы выиграть Ла Лигу, "Депортиво" нужно было всего лишь обыграть "Валенсию" у себя дома. На 89 минуте судья поставил пенальти в ворота "летучих мышей", и для победы "Депору" оставалось только забить его. Штатный исполнитель стандартов Донато был заменен, а лучший бомбардир Бебето отказался брать на себя столь большую ответственность. В итоге к точке подошел центральный защитник Мирослав Джукич, удар которого был отбит кипером "Валенсии". Ну а титул тогда достался "Барселоне". После матча Джукич признавался, что этот момент стал худшим в его жизни, и он хочет поскорее его забыть. Не мудрено!

"Реал" Мадрид 1991/1992

В январе 1992 году тогдашний президент "Реала" Рамон Мендоза решил, что пора увольнять тренера Ради Антича, который шел на первой позиции в Ла Лиге, опережая соперников на 3 балла, но выиграл лишь 2 матча из последних 6. При Античе "Реал" играл в достаточно привлекательный футбол. Особенно эффективным было решение переместить центрального защитника Фернандо Йерро в полузащиту. По итогу это принесло дополнительные 21 гол. Все это наследство было передано в руки Лео Бенгаккера, при котором клуб также играл неплохо, но все снова испортил последний матч. "Сливочным" нужно было победить "Тенерифе", чтобы выиграть Ла Лигу, однако финальный счет 2:2 принес итоговый успех "Барселоне".

Игорь Малиенко | soccernews.ru