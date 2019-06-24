Магкеев: "В "Локомотиве" все команды играют с прицелом на атаку"

Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал, что думает о победном контрольном матче своей команды с "Аустрией" (3:1).

Футболист забил в этой встрече третий гол в составе "железнодорожников".

"С первого дня на сборе нагрузки были максимальные. Чувствовалось, что команда подустала под конец матча, но много молодых ребят играло. Да, тяжело, но мы выдерживаем, что и показали своей игрой. В "Локомотиве" все команды играют с прицелом на атаку", - сказал футболист.

Напомним, 6 июля в рамках Суперкубка России "Локомотив" сыграет с "Зенитом" в Москве. Начало - 19:00 (мск).

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