Магкеев: "В "Локомотиве" все команды играют с прицелом на атаку"

Теги локомотив москвааустрия вена

Магкеев: "В "Локомотиве" все команды играют с прицелом на атаку"

Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал, что думает о победном  контрольном матче своей команды с "Аустрией" (3:1).

Футболист забил в этой встрече третий гол в составе "железнодорожников".

"С первого дня на сборе нагрузки были максимальные. Чувствовалось, что команда подустала под конец матча, но много молодых ребят играло. Да, тяжело, но мы выдерживаем, что и показали своей игрой. В "Локомотиве" все команды играют с прицелом на атаку", - сказал футболист.

Напомним, 6 июля в рамках Суперкубка России "Локомотив" сыграет с "Зенитом" в Москве. Начало - 19:00 (мск).

Не пропустите: "Локомотив" обыграл "Аустрию" в контрольном матче| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бузова предложила работу Глушакову

Бузова предложила работу Глушакову

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов