Магнуссон: "Горжусь выступлением Исландии на ЧМ-2018"

Защитник сборной Исландии Хердюр Магнуссон подвел итоги матча ЧМ-2018 против Хорватии (1:2).

Напомним, что исландцы не смогли выйти из группы.

"Испытываю гордость за страну. Мы хорошо выступили на этом турнире.

Очевидно, что нам не повезло, но мы можем гордиться и надеяться проявить себя на следующем большом турнире", - сказал Магнуссон. | soccernews.ru