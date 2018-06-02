Защитник "Бристоль Сити" Хердюр Магнуссон хочет перейти в ЦСКА, об этом сообщил агент футболиста Бьярки Гунллаугссон.

"ЦСКА, "Бристоль" и сам игрок заинтересованы в том, чтобы осуществить трансфер Магнуссона в московскую команду. Клубы объявят о переходе, когда всё будет согласовано. ЦСКА не единственный, кто сделал предложение "Бристолю", но игрок хочет перейти только в ЦСКА" - сказал агент.

Ранее стало известно, что армейцы заплатят за 25-летнего исландца 2,5 миллиона евро, после чего стороны заключат четырёхлетний контракт. | http://soccernews.ru