Магнуссон хочет покинуть ЦСКА

Фото: инстаграм Хердура Магнуссона/Автор неизвестен

Исландский защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон хочет покинуть российский клуб, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, футболист намерен уйти из клуба в ближайшие дни. Остальные иностранные игроки "армейцев" не планируют уходить.

29-летний Магнуссон в нынешнем сезоне не провел за ЦСКА ни одного матча, так как восстанавливался после тяжелой травмы. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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