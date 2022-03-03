Магнуссон хочет покинуть ЦСКА
Фото: инстаграм Хердура Магнуссона/Автор неизвестен
Исландский защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон хочет покинуть российский клуб, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, футболист намерен уйти из клуба в ближайшие дни. Остальные иностранные игроки "армейцев" не планируют уходить.
29-летний Магнуссон в нынешнем сезоне не провел за ЦСКА ни одного матча, так как восстанавливался после тяжелой травмы. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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