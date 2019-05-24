Магнуссон: "Миссия ЦСКА на оставшуюся часть сезона - быть выше "Спартака"

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Магнуссон: "Миссия ЦСКА на оставшуюся часть сезона - быть выше "Спартака"

Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что целью команды является завершить сезон выше "Спартака" в турнирной таблице чемпионата России.

"У нас молодая, перспективная команда, я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, мы точно будем лучше, чем в этом сезоне. Сейчас миссия на оставшуюся часть - закончить сезон выше "Спартака".

Да, летом произойдут какие-то изменения в команде - кто-то уйдет, кто-то придет. Но мы сохраним основных игроков, я надеюсь, я не руководитель клуба, не занимаюсь трансферами, но надеюсь, что основа сохранится, а мы будем бороться за первые два места в чемпионате", - приводят слова Магнуссона российские СМИ.

После 29 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков. ЦСКА находится на пятой позиции, имея в активе 48 очков. В заключительном, 30-м туре российского чемпионата "Спартак" в гостях сыграет с "Оренбургом", а ЦСКА дома встретится с "Крыльями Советов". Оба матча состоятся 26 мая, и начнутся в 14:00 мск.

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