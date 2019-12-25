Магнуссон оценил первую часть сезона для ЦСКА



Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что он положительно оценивает выступление московского клуба в первой части сезона чемпионата России.

"Оцениваю первую часть сезона РПЛ позитивно. Думаю, что мы хорошо выступили в первой части РПЛ. Я с нетерпением жду, когда пауза закончится и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.

Думаю, сейчас в чемпионате примерно такая же расстановка сил, как была в прошлом году. У ЦСКА молодая команда, но при этом сейчас мы уже более опытные. Чувствую, что мы становимся сильнее с каждым днем, с каждым матчем. Думаю, этот сезон будет для нас хорошим", - приводят слова Магнуссова Известия.

После 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. В Лиге Европы армейский клуб занял последнее место в своей группе и завершил выступления в еврокубках. Также москвичи вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют со "Спартаком".

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