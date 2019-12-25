Магнуссон оценил первую часть сезона для ЦСКА
Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что он положительно оценивает выступление московского клуба в первой части сезона чемпионата России.
"Оцениваю первую часть сезона РПЛ позитивно. Думаю, что мы хорошо выступили в первой части РПЛ. Я с нетерпением жду, когда пауза закончится и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.
Думаю, сейчас в чемпионате примерно такая же расстановка сил, как была в прошлом году. У ЦСКА молодая команда, но при этом сейчас мы уже более опытные. Чувствую, что мы становимся сильнее с каждым днем, с каждым матчем. Думаю, этот сезон будет для нас хорошим", - приводят слова Магнуссова Известия.
После 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. В Лиге Европы армейский клуб занял последнее место в своей группе и завершил выступления в еврокубках. Также москвичи вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют со "Спартаком".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15