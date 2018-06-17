Защитник "Бристоль Сити" Хердур Магнуссон подписал контракт с ЦСКА, об этом сообщил сам футболист.

"Переговоры между "Бристолем" и ЦСКА ещё идут, и очевидно, что всё решится в ближайшие дни. Я подписал бумаги с ЦСКА, дело осталось за финальным соглашением между клубами" - сказал 25-летний исландец.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявит о трансфере Магнуссона после вылета сборной Исландии с ЧМ-2018.

Не пропустите: Официально: ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России вместо "Тосно". | http://soccernews.ru