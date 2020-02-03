Магнуссон рассказал об иерархии в ЦСКА

Теги цска москвахердур магнуссон

Магнуссон рассказал об иерархии в ЦСКА

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал об иерархии в московском клубе. Об этом сообщает пресс-служба "армейцев".

Ранее 26-летний футболист в инстаграме назвал себя "папой" команды.

"Думаю, я в середине возрастной цепочки. Игорь Акинфеев - самый опытный и самый крутой, он - прадед! (смеется) Набабкин, Щенников, Васин - деды. Дальше иду я - папа. Я присматриваю за "детишками", молодежью", - сказал Магнуссон.

ЦСКА после 19 туров РПЛ занимает 4 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шалимов заявил, что девять игроков "Ахмата" пропускают тренировки из-за простуды

Шалимов заявил, что девять игроков "Ахмата" пропускают тренировки из-за простуды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов