Магнуссон рассказал об иерархии в ЦСКА

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал об иерархии в московском клубе. Об этом сообщает пресс-служба "армейцев".

Ранее 26-летний футболист в инстаграме назвал себя "папой" команды.

"Думаю, я в середине возрастной цепочки. Игорь Акинфеев - самый опытный и самый крутой, он - прадед! (смеется) Набабкин, Щенников, Васин - деды. Дальше иду я - папа. Я присматриваю за "детишками", молодежью", - сказал Магнуссон.

ЦСКА после 19 туров РПЛ занимает 4 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ| http://soccernews.ru