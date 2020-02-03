Магнуссон рассказал об иерархии в ЦСКА
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал об иерархии в московском клубе. Об этом сообщает пресс-служба "армейцев".
Ранее 26-летний футболист в инстаграме назвал себя "папой" команды.
"Думаю, я в середине возрастной цепочки. Игорь Акинфеев - самый опытный и самый крутой, он - прадед! (смеется) Набабкин, Щенников, Васин - деды. Дальше иду я - папа. Я присматриваю за "детишками", молодежью", - сказал Магнуссон.
ЦСКА после 19 туров РПЛ занимает 4 место в турнирной таблице.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15