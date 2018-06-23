Магнуссон с оптимизмом смотрит на перспективы сборной России на ЧМ-2018

Защитник ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон с оптимизмом смотрит на перспективы российской национальной команды на ЧМ-2018.

"Я смотрел матчи сборной России, они отлично играют. Они теперь идут дальше и могут добиться большего, ведь это хорошая команда" - сказал Магнуссон.

Напомним, что сборная России досрочно обеспечила себе выход в плей-офф мундиаля.

Не пропустите: Федерация футбола Египта намерена обжаловать судейство в матче со сборной России. | http://soccernews.ru