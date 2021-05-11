Магнуссон улетел в Исландию на реабилитацию

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон 11 мая улетел в Исландию, сообщает пресс-служба "армейцев" в Twitter.

Защитник прошел первую стадию реабилитации на базе ЦСКА в Ватутинках, а сейчас продолжит восстановление в Исландии по программе, которая была разработанна медицинским штабом клуба совместно с оперировавшим хирургом.

Напомним, что Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в игре 24-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1) и выбыл до конца сезона.

Также не пропустите: Мартинес хочет продлить контракт с "Интером". | http://soccernews.ru