Магнуссон высказался о предстоящем матче ЦСКА с "Локомотивом"

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Магнуссон высказался о предстоящем матче ЦСКА с "Локомотивом"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал, чего ждет от матча 9-го тура РПЛ с "Локомотивом".

"Сильный соперник и отличные игроки. "Локомотив" тоже претендует на самые высокие места. Шансы 50 на 50. Мы понимаем всю ответственность. У меня хорошие предчувствия насчет нового противостояния с ними", - цитирует защитника пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится сегодня, 27 сентября, и начнется в 19:00 (мск).

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