Магнуссон: "Я счастлив быть "конём"

Новичок ЦСКА Хердур Магнуссон признался, что ему нравится одно из прозвищ команды.

"Конечно, мне известно, что конь является символом ЦСКА. И мне это нравится. Хочу быть частью этой традиции. У нас в стране очень любят коней, я счастлив быть "конём" - приводит слова исландского центрбека официальный сайт армейцев.

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