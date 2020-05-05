Магомед Адиев высказался о словах Шалимова про дармоедов

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Магомед Адиев высказался о словах Шалимова про дармоедов

Бывший помощник главного тренера "Ахмата" Игоря Шалимова Магомед Адиев высказался о недавних словах специалиста. Тренер критично высказался о российских жителях.

"Слова Игоря Михайловича, конечно, прозвучали резковато. Неприятная история... Причем для всех. Для простых людей, для футболистов. Считаю, такому медийному и узнаваемому человеку, как Шалимов, не стоило говорить такие вещи. На мой взгляд, Игорь Михайлович сейчас и сам сожалеет о случившемся.

Конечно, определенный отпечаток эти высказывания наложат на его дальнейшую деятельность. Сейчас все ждут, как отреагирует руководство "Ахмата", - сказал Адиев.

Ранее стало известно, что Шалимов удалил страницу в Instagram.

А еще: Губерниев прокомментировал высказывание Шалимова о российских людях| http://soccernews.ru
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