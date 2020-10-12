Магомед Оздоев прокомментировал свое будущее в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал, что он общался с клубом о продлении контракта. Впрочем, на данный момент переговоры приостановлены.

"По контракту осталось намного меньше, чем два года. Думаю, это не зависит от определенного времени. У меня были какие-то разговоры с клубом, но они пока приостановились. Не знаю, в связи с чем. Я свое будущее вижу в клубе, я хочу продолжать играть", - сказал Оздоев в программе "Футбол России".

27-летний Оздоев выступает за "Зенит" с 2018 года. Всего он провел за клуб из Санкт-Петербурга 76 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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