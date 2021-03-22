Магомед Оздоев пропустит стартовый матч сборной России в отборе ЧМ-2022

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Магомед Оздоев пропустит стартовый матч сборной России в отборе ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Главный врач сборной Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник Магомед Оздоев не сыграет в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Мальты.

"Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сегодня часть тренировки он провел на футбольном поле, часть — в тренажерном зале. По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи", — приводит слова Безуглова "Спорт-Экспресс".

Матч Мальта - Россия состоится в среду, 24 марта, и начнется в 22.45 мск.

28-летний Оздоев выступает за сборную России с 2014 года, провел за национальную команду 28 матчей и забил четыре гола.

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