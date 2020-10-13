Магомед Оздоев рассказал, почему он не стремится уехать в Европу

Полузащитник петербургского "Зенита" Магомед Оздоев рассказал, что он не стремится перейти в один из европейских клубов.

"Нет смысла ехать в Европу только ради того, чтобы просто ехать в Европу. У нас прекрасный чемпионат, интересно играть. Когда ты находишься в "Зените", это престижно. Ты постоянно на виду, вызываешься в сборную, играешь в еврокубках. Мне скоро 28 лет, я уже немолодой. Добился всего, что может желать футболист в России. Нахожусь в прекрасном настроении, выигрывать титулы очень приятно", - сказал Оздоев в программе "Футбол России".

27-летний Оздоев выступает за "Зенит" с 2018 года. Всего он провел за клуб из Санкт-Петербурга 76 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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