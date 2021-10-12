Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на информацию, что он не хочет возвращаться в Россию



Фото: инстаграм Магомеда-Шапи Сулейманова/Автор неизвестен

Российский полузащитник турецкого "Гиресунспора" Магомед-Шапи Сулейманов опроверг информацию о том, что он не хочет возвращаться в Россию.

"Ложь", - написал Сулейманов в сториз своего инстаграме, прикрепив фотографию новости, в которой говорится о его нежелании возвращаться в Россию.

21-летний Сулейманов является воспитанником "Краснодара". В "Гиресунсор" он перешел в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек провел за турецкий клуб пять матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с "Краснодаром" действует до лета 2024 года.

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