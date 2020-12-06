Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о последствиях коронавируса

Теги магомед-шапи сулеймановкраснодар

Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о последствиях коронавирусаПолузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями от перенесенного коронавируса.

– Среди журналистов есть стереотип, что тебе не хватает сил на весь матч. Но если мы откроем статистику осени прошлого года, то увидим, что тебя меняли реже, чем любого другого игрока группы атаки. Выходит, это неправда?

– Когда я начинал играть за "Краснодар", то часто выходил на замену. Видимо, люди привыкли к этому, и у них сформировалось такое мнение. Но, как ты правильно напомнил, год назад я отыграл много полных матчей. Сейчас, когда я отошел от последствий болезни, чувствую, что мои силы возвращаются.

– Весной ты переболел COVID-19. Отразилась ли болезнь на тебе в долгосрочной перспективе?

– Честно скажу, это была довольно серьезная история. Я две недели провел в больнице, потерял в весе. Эта болезнь – она разрушает весь ритм работы организма.

Последствия ощущал очень долго. Только две-три недели назад я почувствовал прилив сил, вернулся в нормальное состояние. Теперь набираю боевую форму, – сказал Сулейманов.

Читайте также: Форвард "Краснодара" Шапи забил лучший гол недели в Лиге Чемпионов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович потренировался на снегу в шортах и футболке

Ибрагимович потренировался на снегу в шортах и футболке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов