Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о последствиях коронавируса

Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями от перенесенного коронавируса.

– Среди журналистов есть стереотип, что тебе не хватает сил на весь матч. Но если мы откроем статистику осени прошлого года, то увидим, что тебя меняли реже, чем любого другого игрока группы атаки. Выходит, это неправда?

– Когда я начинал играть за "Краснодар", то часто выходил на замену. Видимо, люди привыкли к этому, и у них сформировалось такое мнение. Но, как ты правильно напомнил, год назад я отыграл много полных матчей. Сейчас, когда я отошел от последствий болезни, чувствую, что мои силы возвращаются.

– Весной ты переболел COVID-19. Отразилась ли болезнь на тебе в долгосрочной перспективе?

– Честно скажу, это была довольно серьезная история. Я две недели провел в больнице, потерял в весе. Эта болезнь – она разрушает весь ритм работы организма.