Магомед-Шапи Сулейманов: "С "Трабзонспором" мы играли в бей-беги"

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Магомед-Шапи Сулейманов: "С "Трабзонспором" мы играли в бей-беги"

Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов высказался о победе своей команды в матче 4-го тура Лиги Европы с "Трабзонспором" (3:1).

"Матч был непростой, график очень плотный. У нас еще немного времени остается до матча с "Локомотивом", надо восстановиться. На самом деле игра была тяжелая, лично для меня. Особенно в начале и конце.

Домашняя игра была сложнее, потому что мы играли в бей-беги, а на выезде мы контролировали игру.

"Трабзонспор" - отличная команда, состав был неосновной, но нам без разницы с кем играть. Теперь нужно выиграть "Базель", - сказал Сулейманов.

В турнирной таблице группы C "Краснодар" с 6 баллами занимает 3 место. "Трабзонсор" замыкает группу, имея в активе 1 очко.

28 ноября "Краснодар" сыграет с "Базелем", а "Трабзонспор" встретится с "Хетафе".

Не пропустите: Главный тренер "Краснодара" прокомментировал победу своей команды над "Трабзонспором"| http://soccernews.ru
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